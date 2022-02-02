Як Роналду! Усик показав свій удар у футболі (відео)

Зайва вага, кажете? На своєму першому тренуванні з житомирським Поліссям у Туреччині Олександр Усик дав зрозуміти, що маса суперважа йому у футболі не заважає.
Тільки подивіться, як володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у хевівейті, минувши перешкоди, відштовхнувся від землі і, зависнувши в повітрі в стилі Кріштіану Роналду, пробив головою.
УДАР УСИКА ГОЛОВОЮ
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ГОЛ РОНАЛДУ ІЗ ЗАВИСАННЯМ
Нагадаємо, що дебют Усика у складі першолігового Полісся відбудеться 3 лютого у Туреччині в рамках турніру Winter Cup – команда боксера зіграє з рівненським Вересом.
При цьому проти Усика, у складі Металіста, виявив бажання зіграти інший український боксер Олександр Гвоздик – це протистояння може відбутися 11 лютого.
Додамо, що фанати Полісся повстали проти приходу Усика. "Навіщо нам цей ватник?" – такими коментарями вболівальники засипали сторінку житомирського клубу у Facebook.
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