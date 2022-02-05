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Роналду засвітив свій розкішний автопарк: що в гаражі у зірки футболу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
5 лютого, 14:13
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Знаменитий нападник Кріштіану Роналду сьогодні святкує 37-й день народження. Кріш уже дорослий хлопчик, тому й іграшки у нього – не дитячі
У Роналду автопарк на 22 мільйона євро
У Роналду автопарк на 22 мільйона євро / Фото: Колаж: Сьогодні

Головна забава португальця – колекціонування елітних суперкарів. Роналду засвітив свій шикарний автопарк у нещодавньому фільмі про його наречену Джорджину Родрігес.

Читайте також: Мілевський, ножиці та дівчина з Одеси: що пов'язує іменинника Роналду з Україною

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Сумарна вартість автопарку складає колосальні 22 мільйони євро! Уся ця краса виставлена у мадридському будинку сімейства за 6 мільйонів євро.

Уривок документального фільму показує, як автомобілі виставлені в окремому гаражі, а родзинкою є Bugatti Chiron вартістю 2,3 млн євро.

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Тим не менш, це не найдорожчий автомобіль у колекції іменинника. Приз дістається Bugatti Centodieci з обмеженої серії вартістю 10 млн євро. Роналду є одним із 10 щасливчиків у світі, хто володіє суперкаром, пише dailymail.co.uk.

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Весь автопарк Роналду:

  • Bugatti Centodieci – 10 млн євро
  • Bugatti Chiron – 2,3 млн євро
  • Bugatti Veyron – 2 млн євро
  • Ferrari Monza – 1,6 млн євро
  • McLaren Senna – 1,2 млн євро
  • Mercedes G-Wagon Brabus – 710 тисяч євро
  • Ferrari 599 GTO – 590 тисяч євро
  • Rolls-Royce Phantom Drophead – 590 тисяч євро
  • Ferrari F12 TDF – 410 тисяч євро
  • Rolls-Royce Cullinan – 390 тисяч євро
  • Lamborghini Aventador – 310 тисяч євро
  • Bentley Flying Spur – 300 тисяч євро
  • McLaren MP4-12C – 240 тисяч євро
  • Mercedes-Benz S65 AMG – 320 тисяч євро
  • Bentley Continental GT – 178 тисяч євро
  • Mercedes AMG GLE 63 – 150 тисяч євро
  • Range Rover Sport – 118 тисяч євро
  • Chevrolet Camaro – 41 тисяча євро

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