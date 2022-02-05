Роналду засвітив свій розкішний автопарк: що в гаражі у зірки футболу

Головна забава португальця – колекціонування елітних суперкарів. Роналду засвітив свій шикарний автопарк у нещодавньому фільмі про його наречену Джорджину Родрігес.
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Сумарна вартість автопарку складає колосальні 22 мільйони євро! Уся ця краса виставлена у мадридському будинку сімейства за 6 мільйонів євро.
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Уривок документального фільму показує, як автомобілі виставлені в окремому гаражі, а родзинкою є Bugatti Chiron вартістю 2,3 млн євро.
Тим не менш, це не найдорожчий автомобіль у колекції іменинника. Приз дістається Bugatti Centodieci з обмеженої серії вартістю 10 млн євро. Роналду є одним із 10 щасливчиків у світі, хто володіє суперкаром, пише dailymail.co.uk.
Весь автопарк Роналду:
- Bugatti Centodieci – 10 млн євро
- Bugatti Chiron – 2,3 млн євро
- Bugatti Veyron – 2 млн євро
- Ferrari Monza – 1,6 млн євро
- McLaren Senna – 1,2 млн євро
- Mercedes G-Wagon Brabus – 710 тисяч євро
- Ferrari 599 GTO – 590 тисяч євро
- Rolls-Royce Phantom Drophead – 590 тисяч євро
- Ferrari F12 TDF – 410 тисяч євро
- Rolls-Royce Cullinan – 390 тисяч євро
- Lamborghini Aventador – 310 тисяч євро
- Bentley Flying Spur – 300 тисяч євро
- McLaren MP4-12C – 240 тисяч євро
- Mercedes-Benz S65 AMG – 320 тисяч євро
- Bentley Continental GT – 178 тисяч євро
- Mercedes AMG GLE 63 – 150 тисяч євро
- Range Rover Sport – 118 тисяч євро
- Chevrolet Camaro – 41 тисяча євро