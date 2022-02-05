Роналду засвітив свій розкішний автопарк: що в гаражі у зірки футболу

Знаменитий нападник Кріштіану Роналду сьогодні святкує 37-й день народження. Кріш уже дорослий хлопчик, тому й іграшки у нього – не дитячі

У Роналду автопарк на 22 мільйона євро / Фото: Колаж: Сьогодні

Головна забава португальця – колекціонування елітних суперкарів. Роналду засвітив свій шикарний автопарк у нещодавньому фільмі про його наречену Джорджину Родрігес.

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Сумарна вартість автопарку складає колосальні 22 мільйони євро! Уся ця краса виставлена у мадридському будинку сімейства за 6 мільйонів євро.

Уривок документального фільму показує, як автомобілі виставлені в окремому гаражі, а родзинкою є Bugatti Chiron вартістю 2,3 млн євро.

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Тим не менш, це не найдорожчий автомобіль у колекції іменинника. Приз дістається Bugatti Centodieci з обмеженої серії вартістю 10 млн євро. Роналду є одним із 10 щасливчиків у світі, хто володіє суперкаром, пише dailymail.co.uk.

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Весь автопарк Роналду: