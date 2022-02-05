Роналду засветил свой шикарный автопарк: что в гараже у звезды футбола

Знаменитый нападающий Криштиану Роналду сегодня празднует 37 день рождения. Криш уже взрослый мальчик, поэтому и игрушки у него – не детские

У Роналду автопарк на 22 миллиона евро / Фото: Коллаж: Сегодня

Главная забава португальца – коллекционирование элитных суперкаров. Роналду засветил свой шикарный автопарк в недавнем фильме о его невесте Джорджине Родригес.

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Суммарная стоимость автопарка составляет колоссальные 22 миллиона евро! Вся эта красота выстроена в мадридском доме семейства за 6 миллионов евро.

Отрывок документального фильма показывает, как автомобили выстроены в отдельном гараже, а изюминкой является Bugatti Chiron стоимостью 2,3 млн евро.

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Тем не менее, это не самый дорогой автомобиль в коллекции именинника. Приз достается Bugatti Centodieci из ограниченной серии стоимостью 10 млн евро. Роналду является одним из 10 счастливчиков в мире, кто владеет суперкаром, пишет dailymail.co.uk.

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Весь автопарк Роналду: