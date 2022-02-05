Роналду засветил свой шикарный автопарк: что в гараже у звезды футбола

Главная забава португальца – коллекционирование элитных суперкаров. Роналду засветил свой шикарный автопарк в недавнем фильме о его невесте Джорджине Родригес.
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Суммарная стоимость автопарка составляет колоссальные 22 миллиона евро! Вся эта красота выстроена в мадридском доме семейства за 6 миллионов евро.
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Отрывок документального фильма показывает, как автомобили выстроены в отдельном гараже, а изюминкой является Bugatti Chiron стоимостью 2,3 млн евро.
Тем не менее, это не самый дорогой автомобиль в коллекции именинника. Приз достается Bugatti Centodieci из ограниченной серии стоимостью 10 млн евро. Роналду является одним из 10 счастливчиков в мире, кто владеет суперкаром, пишет dailymail.co.uk.
Весь автопарк Роналду:
- Bugatti Centodieci – 10 млн евро
- Bugatti Chiron – 2,3 млн евро
- Bugatti Veyron – 2 млн евро
- Ferrari Monza – 1,6 млн евро
- McLaren Senna – 1,2 млн евро
- Mercedes G-Wagon Brabus – 710 тысяч евро
- Ferrari 599 GTO – 590 тысяч евро
- Rolls-Royce Phantom Drophead – 590 тысяч евро
- Ferrari F12 TDF – 410 тысяч евро
- Rolls-Royce Cullinan – 390 тысяч евро
- Lamborghini Aventador – 310 тысяч евро
- Bentley Flying Spur – 300 тысяч евро
- McLaren MP4-12C – 240 тысяч евро
- Mercedes-Benz S65 AMG – 320 тысяч евро
- Bentley Continental GT – 178 тысяч евро
- Mercedes AMG GLE 63 – 150 тысяч евро
- Range Rover Sport – 118 тысяч евро
- Chevrolet Camaro – 41 тысяча евро