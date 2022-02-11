10 февраля 21:45
Ливерпуль 2
Лестер 0
10 февраля 22:00
Ювентус 2
Сассуоло 1
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

По стопам отца: Манчестер Юнайтед подписал 11-летнего сына Роналду

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 08:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Старший сын Криштиану Роналду подписал свой первый контракт с Манчестер Юнайтед
Роналду-младший будет выступать за "красных дьяволов"
Роналду-младший будет выступать за "красных дьяволов" / Фото: Reuters, Instagram, Коллаж: Сегодня

Юный футболист заключил соглашение с академией Манчестер Юнайтед, сообщает Daily Express. Криштиану Роналду-младший взял себе седьмой игровой номер, под которым в МЮ выступает его отец.

Реклама

Джорджина Родригес, любимая Роналду, поддержала сына, опубликовав красивые семейные фото в Instagram.

"Вместе к нашим мечтам. Мама любит тебя", – написала в Instagram Джорджина Родригес.

Несколькими днями ранее, Роналду сыграл с сыном в футбол и тоже поделился общими фото.

Реклама

"Нынешнее и будущее", – написал пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Отметим, что старший сын Роналду перешел в академию МЮ из академии Ювентуса в сентябре 2021 года. Роналду младший выступает в детской команде, где возраст игроков не превышает 12 лет.

Добавим, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе воспитывают четверых детей. Пара познакомилась в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где Джорджина работала продавцом-консультантом.

Реклама

К тому моменту у Роналду уже было трое детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, а также близнецы Ева и Матео, которое родились в 2017 году от суррогатной матери.

/ Фото: Instagram

И в том же 2017-м Джорджина подарила футболисту девочку, которую назвали Алана Мартина. Сейчас Родригес снова беременна – у Джорджины будет двойня.

Ранее мы рассказывали, как на свой день рождения Криштиану Роналду засветил шикарный автопарк. Суммарная стоимость автопарка составляет колоссальные 22 миллиона евро!

У Роналду автопарк на 22 миллиона евро
У Роналду автопарк на 22 миллиона евро / Фото: Коллаж: Сегодня

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Олег Люлька Упала раз, два, три: россиянка завалила прокат после допинга Олег Люлька · Редактор Спорт Сегодня
Любомир Луканюк В Китае мне не хватает революций и вкусного шоколада: откровения украинки Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сегодня
Александр Трикиша Изобретатель лампочки, микрофона и слова "алло" – история дня за минуту Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Творческая команда
Спортивные красавицы
Больше красавиц
ТОП публикаций
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
ТОП публикаций
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Красное и черное
Больше новостей
ТОП публикаций
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
ТОП публикаций
Сергей Шаховец

Сергей Шаховец

редактор редакции Спорт

 Смотреть все статьи
Авто
Больше новостей
Олимпиада-2022
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Олимпиады
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
Всего
1
flag Германия ГерманияDE
6
3
0
9
2
flag Норвегия НорвегияNO
5
3
4
12
3
flag Австрия АвстрияAT
4
6
4
14
4
flag США СШАUS
4
5
1
10
5
flag Нидерланды НидерландыNL
4
3
1
8
6
flag Швеция ШвецияSE
4
1
2
7
7
flag Китай КитайCN
3
3
0
6
8
flag Италия ИталияIT
2
4
2
8
9
flag ОКР ОКРROC
2
3
6
11
10
flag Япония ЯпонияJP
2
2
4
8
Все медали
Наши достижения Пекина
ТОП-10 мест Украины на Олимпиаде:
1
Юлия Джима. Биатлон. 15 км Юлия Джима. Биатлон. 15 км
10
2
Украина. Фигурное катание. Команды Украина. Фигурное катание. Команды
10
3
Ирина Петренко. Биатлон. 15 км Ирина Петренко. Биатлон. 15 км
11
4
Украина. Биатлон, эстафета микст Украина. Биатлон, эстафета микст
13
5
Стахив, Лысецкий. Санный спорт. Двойки Стахив, Лысецкий. Санный спорт. Двойки
15
6
Дмитрий Пидручный. Биатлон. 20 км Дмитрий Пидручный. Биатлон. 20 км
18
7
Юлианна Туницкая. Санный спорт Юлианна Туницкая. Санный спорт
21
8
Елена Стецькив. Санный спорт Елена Стецькив. Санный спорт
22
9
Антон Дукач. Санный спорт Антон Дукач. Санный спорт
22
10
Аннамари Данча. Сноуборд. Слалом Аннамари Данча. Сноуборд. Слалом
26
Все результаты украинцев
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Челси

Завтра

18:30

Палмейрас

1.66

3.86

5.75
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять