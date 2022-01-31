Роналду та інші зірки футболу відписалися від футболіста, якого звинувачують у зґвалтуванні

Зіркові футболісти Манчестер Юнайтед відписалися в Instagram від Мейсона Грінвуда, якого напередодні дівчина звинуватила в насильницьких діях. Але це не головна його проблема

Грінвуд звинувачується в насильницьких діях щодо своєї дівчини / Фото: Колаж: Сьогодні

Група гравців МЮ на чолі з Кріштіаном Роналдом вирішили відсторонитися від скандального футболіста щоб тінь не впала на них.

Водночас у підписниках залишилися капітан команди Гаррі Магуайр, Бруно Фернандеш та ще кілька гравців, пише dailymail.co.uk.

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Але на цьому проблеми Грінвуда не скінчилися. Футболіста допитала поліція і залишила під вартою до сьогоднішнього ранку. Також футболіст був усунений від тренувань із командою на період розглядів.

Напередодні його дівчина розмістила у соцмережах фото, на яких видно синці та садна на її тілі. Вона стверджує, що це зробив Грінвуд.

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Це не перший скандал за участю Грінвуду. Минулої осені гравця відрахували із збірної Англії за порушення карантину. Мейсон з іншими гравцями розважався з дівчатами у готелі.

А пізніше стало відомо, що футболіст попався на вживанні смертельно небезпечної речовини. Юний футболіст вдихав "веселячий газ", який може спровокувати серцевий напад.