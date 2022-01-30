Просто жах! Гравець збірної Англії побив свою кохану до невпізнання

Форвард збірної Англії та МЮ Мейсон Грінвуд завдав тяжких побоїв своїй дівчині Гаррієт Робсон

Мейсона Грінвуда звинуватили у насильстві / Фото: Getty Images, Instagram, Колаж: Сьогодні

Модель Гаррієт Робсон звинуватила 20-річного футболіста у домашньому насильстві.

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У сторіз свого Instagram Робсон розмістила фотографії з гематомами від побоїв та закривавленим обличчям.

"Для всіх, хто хотів знати, що Мейсон Грінвуд насправді робить зі мною", – написала Робсон.

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Коли саме стався інцидент, модель не повідомила. Але судячи з синців, Гаррієт Робсон неодноразово зазнавала фізичного впливу.

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Нагадаємо, Грінвуд виступає за основну команду Манчестер Юнайтед із 2018 року. За цей час вінгер провів за клуб 129 матчів, у яких забив 35 м'ячів та віддав 12 гольових передач.

Мейсон Грінвуд / Фото: Reuters

У поточному сезоні Грінвуд провів за "червоних дияволів" 24 матчі, забив шість м'ячів.

Мейсон викликався до збірної Англії, де провів один матч.

"Челсі" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

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