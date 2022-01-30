Просто жах! Гравець збірної Англії побив свою кохану до невпізнання

Модель Гаррієт Робсон звинуватила 20-річного футболіста у домашньому насильстві.
Читайте також: Дев'ять років за зґвалтування. Спадкоємець Пеле отримав тюремний термін
У сторіз свого Instagram Робсон розмістила фотографії з гематомами від побоїв та закривавленим обличчям.
Далі по темі
"Для всіх, хто хотів знати, що Мейсон Грінвуд насправді робить зі мною", – написала Робсон.
,
Коли саме стався інцидент, модель не повідомила. Але судячи з синців, Гаррієт Робсон неодноразово зазнавала фізичного впливу.
Нагадаємо, Грінвуд виступає за основну команду Манчестер Юнайтед із 2018 року. За цей час вінгер провів за клуб 129 матчів, у яких забив 35 м'ячів та віддав 12 гольових передач.
У поточному сезоні Грінвуд провів за "червоних дияволів" 24 матчі, забив шість м'ячів.
Мейсон викликався до збірної Англії, де провів один матч.
Раніше ми писали, що Абідаля та його дружину допитають у справі про побиття футболістки ПСЖ.