Любовний трикутник: Абідаля та його дружину допитають у справі про побиття футболістки ПСЖ

Продовжується розслідування у справі про напад на футболістку ПСЖ та збірної Франції Хейру Хамрауї

Ерік Абідаль / Фото: Getty Images

Французька поліція продовжує розслідування за фактом побиття футболістки ПСЖ та збірної Франції Хейри Хамрауї, на яку було вчинено жорстокий напад увечері 4 листопада.

В організації нападу підозрювалася одноклубниця та конкурентка Хамрауї за місце у складі Аміната Діалло, але тепер поліція схиляється до версії, що Діалло не має відношення до нападу.

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За інформацією Le Monde, у розслідуванні тепер фігурує ім'я колишнього захисника Монако, Ліона, Барселони та збірної Франції Еріка Абідаля. Він потрапив у поле зору поліції після ретельного вивчення телефонних переговорів Хамрауї.

Як повідомила прокурор Версальської республіки Мерівон Кайліботт, екс-футболіст найближчим часом буде допитаний, як, можливо, і його дружина Хайєт Абідаль, яка може бути замішана у скандалі.

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За інформацією джерела, у Абідаля та Хамрауї міг бути роман у період, коли Ерік працював спортивним директором Барселони, а Хейра грала за каталонський клуб. Чутки підтверджує той факт, що чіп у телефоні футболістки зареєстровано на ім'я Абідаля.

Розслідування встановило, що під час нападу на Хамрауї злочинці дорікали футболістці за те, що вона "спить з одруженими чоловіками".