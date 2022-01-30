Просто ужас! Игрок сборной Англии избил свою возлюбленную до неузнаваемости

Модель Гарриет Робсон обвинила 20-летнего футболиста в домашнем насилии.
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В сториз своего Instagram Робсон разместила фотографии с гематомами от побоев и окровавленным лицом.
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"Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной", – написала Робсон.
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Когда именно произошел инцидент, модель не сообщила. Но судя по синякам, Гарриет Робсон неоднократно подвергалась физическому воздействию.
Напомним, Гринвуд выступает за основную команду Манчестер Юнайтед с 2018 года. За это время вингер провел за клуб 129 матчей, в которых забил 35 мячей и отдал 12 голевых передач.
В текущем сезоне Гринвуд провел за "красных дьяволов" 24 матча, забил шесть мячей.
Мэйсон вызывался в сборную Англии, в которой провел один матч.
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