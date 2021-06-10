Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Озвучена зарплата Фонсеки в Тоттенгемі

Олег Люлька Олег Люлька
10 червня, 09:22
Копіювати лінк
За три роки в лондонському клубі Паулу отримає 12 мільйонів євро. Це менше, ніж за один сезон роботи в Ромі дістанеться його наступнику Жозе Моурінью
Новий тренер Тоттенгема Фонсека
Новий тренер Тоттенгема Фонсека / Фото: Getty Images

Стала відома зарплата колишнього тренера Шахтаря і Роми Паулу Фонсеки, який з наступного сезону стане коучем Тоттенгема.

48-річний португальський фахівець в лондонському клубі зароблятиме чотири мільйони євро на рік. З огляду на, що його контракт зі "шпорами" буде розрахований на три роки, Фонсека сумарно отримає 12 млн євро.

Про це у себе в Twitter повідомляє журналіст-інсайдер Ніколо Скіра.

Португалець Паулу Фонсека
Португалець Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що колишній клуб Фонсеки Рому очолив Жозе Моурінью, котрий перед цим тренував саме Тоттенгем.

Однак зарплата "Особливого" в Італії буде значно вищою, ніж у Фонсеки в Англії. Найближчого сезону Моурінью отримає 16 млн євро – причому 7,5 млн від Роми, а 8,5 млн – від Тоттенгема. Справа в тому, що зі "шпорами" у Жозе був контракт до літа 2022-го. І лондонці гарантували, що він отримуватиме 16 млн на рік, навіть якщо знайде нову роботу.

В тренді

А наступні два роки контракту з Ромою зарплата Моурінью залишиться на рівні 7,5 млн євро за сезон. Якщо його, звісно, не звільнять.

Дивіться, як Рома забивала за Фонсеки

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Покер - це спорт!
Покер
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти