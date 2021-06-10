Озвучена зарплата Фонсеки в Тоттенгемі

За три роки в лондонському клубі Паулу отримає 12 мільйонів євро. Це менше, ніж за один сезон роботи в Ромі дістанеться його наступнику Жозе Моурінью

Новий тренер Тоттенгема Фонсека / Фото: Getty Images

Стала відома зарплата колишнього тренера Шахтаря і Роми Паулу Фонсеки, який з наступного сезону стане коучем Тоттенгема.

48-річний португальський фахівець в лондонському клубі зароблятиме чотири мільйони євро на рік. З огляду на, що його контракт зі "шпорами" буде розрахований на три роки, Фонсека сумарно отримає 12 млн євро.

Про це у себе в Twitter повідомляє журналіст-інсайдер Ніколо Скіра.

Португалець Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що колишній клуб Фонсеки Рому очолив Жозе Моурінью, котрий перед цим тренував саме Тоттенгем.

Однак зарплата "Особливого" в Італії буде значно вищою, ніж у Фонсеки в Англії. Найближчого сезону Моурінью отримає 16 млн євро – причому 7,5 млн від Роми, а 8,5 млн – від Тоттенгема. Справа в тому, що зі "шпорами" у Жозе був контракт до літа 2022-го. І лондонці гарантували, що він отримуватиме 16 млн на рік, навіть якщо знайде нову роботу.

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А наступні два роки контракту з Ромою зарплата Моурінью залишиться на рівні 7,5 млн євро за сезон. Якщо його, звісно, не звільнять.

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