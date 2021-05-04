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Паулу Фонсеку звільняють в Італії: за два сезони не виграв нічого

4 травня, 14:05

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека влітку покине пост наставника Роми. У клубі вирішили не продовжувати контракт з португальцем після двох сезонів

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Португальський наставник Паулу Фонсека покине італійську Рому після закінчення сезону. Він пропрацював у Римі два сезони. Раніше ми писали, що головний куряга світового футболу замінить екстренера Шахтаря в Ромі, але поки про це офіційно не повідомляли.

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Фонсека прийшов у Рому із Шахтаря влітку 2019 року. У минулому сезоні римляни посіли п'яте місце і дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. У цьому сезоні Рома грає в півфіналі другого за значущістю єврокубку, проте в Серії А лише на сьомій сходинці й ризикує знову залишитися без Ліги чемпіонів.

Проте керівництво клубу подякувало Фонсеці за виконану роботу.

"Пауло провів команду через кілька проблем, включно з пандемією COVID-19 і зміною власника, і зробив це з великодушністю, справедливістю і чудовим характером. Ми бажаємо йому всього найкращого в його майбутніх починаннях", – йдеться на офіційному сайті Роми.

Дивіться, як Рома пропустила шість м'ячів від МЮ в Лізі Європи:

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