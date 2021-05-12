Колишній тренер Шахтаря вже веде переговори з новим клубом

Португалець Паулу Фонсека ще не дограв чемпіонат Італії з Ромою, але вже розглядає пропозицію про працевлаштування від французького Ліона

Тренер "Роми" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

В кінці сезону 2020/2021 відразу два колишніх тренера українського гранда залишаються без роботи. Португалець Луїш Каштру залишає Шахтар після двох років на чолі команди. А його співвітчизник і попередник Паулу Фонсека йде з італійської Роми. Причому, сезон в Серії А ще триває, і столичні футболісти борються за сьоме місце з Сассуоло – командою Роберто Де Дзербі, якого, до речі, сватають у донецький клуб.

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Проте, Фонсека вже почав підшукувати собі нову роботу. Італійський сайт CalcioMercato пише, що він вступив в переговори з французьким Ліоном.

Причому, в Ліоні вже відомо, що нинішній наставник Руді Гарсія покине команду. Зараз вона бореться за потрапляння в Лігу чемпіонів хоча б із третього місця. За два тури до завершення сезону Ліон на одне очко відстає від Монако, на три – від ПСЖ, на шість – від Лілля. Гадаємо, хід переговорів Фонсеки буде залежати від результатів останніх турів: якщо команда зможе вийти в Лігу чемпіонів, навряд чи португалець відмовиться від можливості знову опинитися в елітному єврокубку.

Тим часом, Роналду вночі привітав Спортинг із першим чемпіонством за 19 років.

Дивіться, як Рома розгромила Кротоне в чемпіонаті Італії: