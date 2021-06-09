Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Колишній тренер Шахтаря очолив англійський клуб, влаштувавши з Моурінью рокіровку

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 червня, 23:50
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Португальський фахівець Паулу Фонсека, провівши по два роки в Україні та Італії, став наставником лондонського Тоттенгема. Звідти звільнили Моурінью
Португалець Паулу Фонсека
Португалець Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Початок літа продовжує підкидати цікаві трансферні новини. В середу Шахтар купив дорогого бразильця у португальського гранда. А колишній головний тренер донецької команди Паулу Фонсека знайшов нове місце роботи.

48-річний португалець домовився про контракт з англійським Тоттенгемом. Угоду укладено й підтверджено, стверджує італійський журналіст-інсайдер Ніколо Скіра на своїй сторінці в Twitter.

Цікаво, що більш досвідчений і титулований співвітчизник Фонсеки, 56-річний Жозе Моурінью, в квітні був звільнений з Тоттенгема, хоча мав чинний контракт до 2023 року. Тепер, виходить, тренери провели рокірування: Жозе відправився на місце Паулу в Рому.

Також повідомляють, що екснаставник Шахтаря вів переговори і з Евертоном, який зайняв 10-е місце. Тоттенгем же став сьомим і зіграє в Лізі конференцій – новому єврокубковому змаганні. Там же з'явиться й Рома після сьомої позиції в Серії А.

Тим часом англійські клуби покарали за спробу участі в Суперлізі.

Дивіться огляд матчу Італія – Чехія:

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