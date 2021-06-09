Колишній тренер Шахтаря очолив англійський клуб, влаштувавши з Моурінью рокіровку

Португальський фахівець Паулу Фонсека, провівши по два роки в Україні та Італії, став наставником лондонського Тоттенгема. Звідти звільнили Моурінью

Португалець Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Початок літа продовжує підкидати цікаві трансферні новини. В середу Шахтар купив дорогого бразильця у португальського гранда. А колишній головний тренер донецької команди Паулу Фонсека знайшов нове місце роботи.

48-річний португалець домовився про контракт з англійським Тоттенгемом. Угоду укладено й підтверджено, стверджує італійський журналіст-інсайдер Ніколо Скіра на своїй сторінці в Twitter.

Цікаво, що більш досвідчений і титулований співвітчизник Фонсеки, 56-річний Жозе Моурінью, в квітні був звільнений з Тоттенгема, хоча мав чинний контракт до 2023 року. Тепер, виходить, тренери провели рокірування: Жозе відправився на місце Паулу в Рому.

Також повідомляють, що екснаставник Шахтаря вів переговори і з Евертоном, який зайняв 10-е місце. Тоттенгем же став сьомим і зіграє в Лізі конференцій – новому єврокубковому змаганні. Там же з'явиться й Рома після сьомої позиції в Серії А.

Тим часом англійські клуби покарали за спробу участі в Суперлізі.

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