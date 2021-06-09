Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Шахтар купив дорогого бразильця у португальського гранда

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 червня, 22:00
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Українська команда домовилася про придбання у Бенфіки всіх прав на 23-річного бразильського вінгера Педріньйо за 18 мільйонів євро

У середу ввечері донецький Шахтар здійснив великий трансфер. Віце-чемпіон України купив у португальської Бенфіки атакуючого півзахисника Педріньйо. За 23-річного вінгера-лівшу "гірники" виклали 18 мільйонів євро. Всі спортивні права перейшли до "оранжево-чорним".

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Інформацію поширив офіційний сайт клубу з Лісабона, а також підтвердив авторитетний ресурс Transfermarkt.

У минулому сезоні невисокий футболіст (зростання – 172 см) зіграв в 31 матчі і забив один м'яч: в чемпіонаті Португалії він виходив на поле 19 разів, 4 – в Кубку країни, 2 – в Кубку ліги, раз – в Суперкубку. В єврокубках він засвітився в чотирьох зустрічах Ліги Європи і в одній – кваліфікації Ліги чемпіонів.

Рік тому хлопець за таку ж ціну перебрався в Бенфіку з Корінтіанса. Його повне ім'я – Педро Віктор Делміньйо да Сілва.

В тренді

Тим часом Минай готується призначити тренера-іноземця, якщо його залишать в Прем'єр-лізі.

Дивіться, як Шахтар обіграв Дніпро-1 в чемпіонаті України:

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