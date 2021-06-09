Шахтар купив дорогого бразильця у португальського гранда

Українська команда домовилася про придбання у Бенфіки всіх прав на 23-річного бразильського вінгера Педріньйо за 18 мільйонів євро

У середу ввечері донецький Шахтар здійснив великий трансфер. Віце-чемпіон України купив у португальської Бенфіки атакуючого півзахисника Педріньйо. За 23-річного вінгера-лівшу "гірники" виклали 18 мільйонів євро. Всі спортивні права перейшли до "оранжево-чорним".

Читайте також: київське Динамо торгується за португальського футболіста.

Інформацію поширив офіційний сайт клубу з Лісабона, а також підтвердив авторитетний ресурс Transfermarkt.

У минулому сезоні невисокий футболіст (зростання – 172 см) зіграв в 31 матчі і забив один м'яч: в чемпіонаті Португалії він виходив на поле 19 разів, 4 – в Кубку країни, 2 – в Кубку ліги, раз – в Суперкубку. В єврокубках він засвітився в чотирьох зустрічах Ліги Європи і в одній – кваліфікації Ліги чемпіонів.

Рік тому хлопець за таку ж ціну перебрався в Бенфіку з Корінтіанса. Його повне ім'я – Педро Віктор Делміньйо да Сілва.

Тим часом Минай готується призначити тренера-іноземця, якщо його залишать в Прем'єр-лізі.

Дивіться, як Шахтар обіграв Дніпро-1 в чемпіонаті України: