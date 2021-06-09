Дорогий жарт: в Англії клуби покарали за спробу участі в Суперлізі

Шість клубів англійської Прем'єр-ліги – МЮ, МанСіті, Челсі, Тоттенхем, Ліверпуль і Арсенал оштрафовані сумарно на 22 мільйони фунтів стерлінгів

УЄФА добиває Європейську Суперлігу / Фото: Reuters

Сьогодні організатори найдорожчого національного чемпіонату з футболу на планеті визначилися з покаранням клубам, які брали участь в Суперлізі. На авантюрний проєкт підписалося відразу шестеро команд Англії: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенхем і Арсенал. Сумарно їм виписали штрафи на 22 мільйони фунтів (22,5 млн євро).

Нещодавно Реал і компанія відповіли на погрози УЄФА судом.

Про це в середу ввечері повідомили на сайті Sky Sports.

Також шестеро англійських "бунтарів" визнали свої дії помилкою і погодилися заплатити лізі по 25 мільйонів, якщо вони наважаться на такий крок в майбутньому. Крім того, в чемпіонаті країни у команди віднімуть 30 очок.

Нагадаємо, що УЄФА покарав ці клуби скромніше – "всього" на 15 мільйонів євро на розвиток юнацького футболу. Цікаво, що європейські функціонери також сьогодні вирішили тимчасово зупинити розгляд справи "до подальшого повідомлення". До речі, Ювентус, Реал і Барселона так і не вийшли з Суперліги. Але що з ними робити, поки що ніяк не зважаться.

Нагадаємо, що сказав Зінченко після фіналу Ліги чемпіонів: "Ми пахали, як тварини".

Дивіться огляд фінального поєдинку ЛЧ Манчестер Сіті – Челсі: