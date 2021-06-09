Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
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Італія --
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Швейцарія --
12 червня 19:00
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Фінляндія --
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Бельгія --
Росія --
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Англія --
Хорватія --
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Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
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Шотландія --
Чехія --
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Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
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Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
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Дорогий жарт: в Англії клуби покарали за спробу участі в Суперлізі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 червня, 22:57
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Шість клубів англійської Прем'єр-ліги – МЮ, МанСіті, Челсі, Тоттенхем, Ліверпуль і Арсенал оштрафовані сумарно на 22 мільйони фунтів стерлінгів
УЄФА добиває Європейську Суперлігу
УЄФА добиває Європейську Суперлігу / Фото: Reuters

Сьогодні організатори найдорожчого національного чемпіонату з футболу на планеті визначилися з покаранням клубам, які брали участь в Суперлізі. На авантюрний проєкт підписалося відразу шестеро команд Англії: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенхем і Арсенал. Сумарно їм виписали штрафи на 22 мільйони фунтів (22,5 млн євро).

Нещодавно Реал і компанія відповіли на погрози УЄФА судом.

Про це в середу ввечері повідомили на сайті Sky Sports.

Також шестеро англійських "бунтарів" визнали свої дії помилкою і погодилися заплатити лізі по 25 мільйонів, якщо вони наважаться на такий крок в майбутньому. Крім того, в чемпіонаті країни у команди віднімуть 30 очок.

Нагадаємо, що УЄФА покарав ці клуби скромніше – "всього" на 15 мільйонів євро на розвиток юнацького футболу. Цікаво, що європейські функціонери також сьогодні вирішили тимчасово зупинити розгляд справи "до подальшого повідомлення". До речі, Ювентус, Реал і Барселона так і не вийшли з Суперліги. Але що з ними робити, поки що ніяк не зважаться.

В тренді

Нагадаємо, що сказав Зінченко після фіналу Ліги чемпіонів: "Ми пахали, як тварини".

Дивіться огляд фінального поєдинку ЛЧ Манчестер Сіті – Челсі:

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