Бывший тренер Шахтера возглавил английский клуб, устроив с Моуринью рокировку

Португальский специалист Паулу Фонсека, проведя по два года в Украине и Италии, стал наставником лондонского Тоттенхэма. Оттуда уволили Моуринью

Португалец Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Начало лета продолжает подкидывать интересные трансферные новости. В среду Шахтер купил дорогого бразильца у португальского гранда. А бывший главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека нашел новое место работы.

48-летний португалец договорился о контракте с английским Тоттенхэмом. Соглашение заключено и подтверждено, утверждает итальянский журналист-инсайдер Николо Скира на своей страничке в Twitter.

Интересно, что более искушенный и титулованный соотечественник Фонсеки, 56-летний Жозе Моуринью, в апреле был уволен из Тоттенхэма, хотя имел действующий контракт до 2023 года. Теперь, получается, тренеры провели рокировку: Жозе отправился на место Паулу в Рому.

Также сообщают, что экс-наставник Шахтера вел переговоры и с Эвертоном, который занял в АПЛ 10-е место. Тоттенхэм же стал седьмым и сыграет в Лиге конференций – новом еврокубковом соревновании. Там же появится и Рома, оказавшаяся седьмой в чемпионате Италии.

Тем временем английские клубы наказали за попытку участия в Суперлиге.

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