Евро-2020
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Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
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Бывший тренер Шахтера возглавил английский клуб, устроив с Моуринью рокировку

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июня, 23:50
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Португальский специалист Паулу Фонсека, проведя по два года в Украине и Италии, стал наставником лондонского Тоттенхэма. Оттуда уволили Моуринью
Португалец Паулу Фонсека
Португалец Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Начало лета продолжает подкидывать интересные трансферные новости. В среду Шахтер купил дорогого бразильца у португальского гранда. А бывший главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека нашел новое место работы.

48-летний португалец договорился о контракте с английским Тоттенхэмом. Соглашение заключено и подтверждено, утверждает итальянский журналист-инсайдер Николо Скира на своей страничке в Twitter.

Интересно, что более искушенный и титулованный соотечественник Фонсеки, 56-летний Жозе Моуринью, в апреле был уволен из Тоттенхэма, хотя имел действующий контракт до 2023 года. Теперь, получается, тренеры провели рокировку: Жозе отправился на место Паулу в Рому.

Также сообщают, что экс-наставник Шахтера вел переговоры и с Эвертоном, который занял в АПЛ 10-е место. Тоттенхэм же стал седьмым и сыграет в Лиге конференций – новом еврокубковом соревновании. Там же появится и Рома, оказавшаяся седьмой в чемпионате Италии.

Тем временем английские клубы наказали за попытку участия в Суперлиге.

Смотрите обзор матча Италия – Чехия:

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