Головний куряга світового футболу замінить екстренера Шахтаря в Ромі

Мауріціо Саррі, що не уявляє свого життя без цигарок, укладе з "вовками" контракт на два роки – за цей строк італієць отримає вісім мільйонів євро

Мауріціо Саррі / Фото: Getty Images

Колишній головний тренер Ювентуса 62-річний Мауріціо Саррі незабаром очолить Рому. Як повідомляє Sport Mediaset, найвідоміший куряга світового футболу, який за день знищує 60 цигарок, близький до укладання контракту з "вовками".

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Агент Саррі вже уггодив з Ромою умови угоди. Договір буде розрахований на два роки, а зарплата Мауріціо складе 4 млн євро за сезон без урахування бонусів. Сторонам залишилося тільки поставити підписи.

На Мауріціо Саррі також претендували Тоттенгем, котрий недавно звільнив Жозе Моурінью, і Фіорентина.

Раніше стало відомо, що після завершення сезону Рома відправить у відставку екстренера Шахтаря Паулу Фонсеку. Це рішення було ухвалене після того, як в першому матчі 1/2 Ліги Європи римляни програли в гостях МЮ 2:6.

Реклама Тренер "Роми" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

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У чемпіонаті Італії Рома посідає сьоме місце без шансів потрапити до зони ЛЧ.

Нагадаємо, Мауріціо Саррі залишається без роботи з літа минулого року, коли його відправили у відставку з Ювентуса. До призначення в туринський клуб фахівець тренував Челсі, Наполі і Емполі.

При цьому на стадіоні Челсі "Стемфорд Брідж" після запрошення Саррі обладнали спеціальну курильну кімнати – для Мауріціо.

А знаменитий захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні в своїй автобіографії розповів: "У Саррі дика залежність від цигарок. Розмовляти з ним в його кабінеті потрібно тільки перед відвідуванням душу, інакше потім будеш смердіти сигаретним димом".