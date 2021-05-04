Жозе Моурінью замінив екстренера Шахтаря в Римі

Знаменитий португальський фахівець влітку очолить італійську Рому, яку покине його земляк Паулу Фонсека, який раніше працював в Україні

Жозе Моурінью / Фото: Reuters

Керівництво італійської Роми визначилося з новим головним тренером. Ним стане Жозе Моурінью, який займе місце Паулу Фонсеки. Фонсека покине команду після закінчення сезону. Контракт Моурінью з Ромою розрахований до 30 червня 2024 року.

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"Ми дуже раді вітати Жозе Моурінью в родині Роми. Жозе – чемпіон, який вигравав трофеї на всіх рівнях і забезпечить видатне лідерство і досвід для нашого амбітного проекту. Підписання контракту з Жозе являє собою великий крок вперед в побудові переможного, міцного і міцного менталітету в нашому клубі" , – йдеться в заяві Роми.

Останнім клубом Жозе Моурінью був Тоттенхем, який він покинув 19 квітня.

"Неймовірна пристрасть уболівальників Роми переконала мене погодитися на цю роботу, і я не можу дочекатися початку наступного сезону. У той же час я бажаю Паулу Фонсека удачі", – сказав після призначення Моурінью.

Фонсека прийшов в Рому з Шахтаря влітку 2019 року. У минулому сезоні римляни зайняли п'яте місце і дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. У цьому сезоні Рома грає в півфіналі другого за значимістю єврокубку, проте в Серії А займає лише сьому сходинку і ризикує знову залишитися без Ліги чемпіонів.