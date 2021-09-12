"Вони дивляться на мене з усіх боків": дружина гравця Шахтаря показала трофеї після полювання

Ще недавно Маргарита Степаненко хвалилася фотографіями з Парижа, а тут випадково потрапила на "тихе полювання" і прийшла з повною торбою трофеїв.
"Залишу це фото тут, тому що такого улову у мене ще не було.
Вийшла після тренування, замість кардіо на годинку в ліс. Як сіла на галявині, а вони прямо дивляться на мене з усіх боків, я дар мови втратила.
Під гілки повзу, рукою гребу, голова в павутині, павуках і гілках, але я повзу, не дай Бог хоч одного пропустити.
Максимально кайфонула. Коротше, за грибами кілька днів ходити немає сенсу, я весь ліс проповзла" , – написала в Instagram Маргарита.
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