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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Вони дивляться на мене з усіх боків": дружина гравця Шахтаря показала трофеї після полювання

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 вересня, 21:03
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Маргарита Степаненко замість кардіо тренування пішла в ліс, де назбирала купу грибів. Дівчина похвалилася своїм уловом в соціальних мережах
Маргарита добре провела час на природі
Маргарита добре провела час на природі

Ще недавно Маргарита Степаненко хвалилася фотографіями з Парижа, а тут випадково потрапила на "тихе полювання" і прийшла з повною торбою трофеїв.

"Залишу це фото тут, тому що такого улову у мене ще не було.

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Вийшла після тренування, замість кардіо на годинку в ліс. Як сіла на галявині, а вони прямо дивляться на мене з усіх боків, я дар мови втратила.

Під гілки повзу, рукою гребу, голова в павутині, павуках і гілках, але я повзу, не дай Бог хоч одного пропустити.

Максимально кайфонула. Коротше, за грибами кілька днів ходити немає сенсу, я весь ліс проповзла" , – написала в Instagram Маргарита.

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