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"Они смотрят на меня со всех сторон": супруга игрока Шахтера показала трофеи после охоты

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 сентября, 21:03
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Маргарита Степаненко вместо кардио тренировки пошла в лес, где насобирала кучу грибов. Девушка похвасталась своим уловом в социальных сетях
Маргарита хорошо провела время на природе
Маргарита хорошо провела время на природе

Еще недавно Маргарита Степаненко хвасталась фотографиями из Парижа, а тут случайно попала на "тихую охоту" и пришла с полной торбой трофеев.

"Оставлю это фото тут, потому что такого улова у меня еще не было.

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Вышла после тренировки, вместо кардио на часик в лес. Как села на поляне, а они прямо смотрят на меня со всех сторон, я дар речи потеряла.

Под ветки ползу, рукой гребу, голова в паутине, пауках и ветках, но я ползу, не дай Бог хоть одного пропустить.

Максимально кайфонула. Короче, за грибами несколько дней ходить нет смысла, я весь лес проползла", – написала в Instagram Маргарита.

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