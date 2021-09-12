"Они смотрят на меня со всех сторон": супруга игрока Шахтера показала трофеи после охоты

Маргарита хорошо провела время на природе
Еще недавно Маргарита Степаненко хвасталась фотографиями из Парижа, а тут случайно попала на "тихую охоту" и пришла с полной торбой трофеев.
"Оставлю это фото тут, потому что такого улова у меня еще не было.
Вышла после тренировки, вместо кардио на часик в лес. Как села на поляне, а они прямо смотрят на меня со всех сторон, я дар речи потеряла.
Под ветки ползу, рукой гребу, голова в паутине, пауках и ветках, но я ползу, не дай Бог хоть одного пропустить.
Максимально кайфонула. Короче, за грибами несколько дней ходить нет смысла, я весь лес проползла", – написала в Instagram Маргарита.
Читайте также:
- Снова за свое. Бесстыдница из ММА соблазняет мужчин
- Знойная баскетболистка в прозрачном белье ищет себе жеребца
- Любительница олимпийского секса показала свое идеальное тело
- Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
- Самая сексуальная спортсменка мира приостановила карьеру. Она подумала о фанатах?