Одноклубнику Зінченка пред'явили два нових звинувачення у згвалтуванні

Тепер французький футболіст звинувачується за шістьма пунктами у згвалтуванні та по одному пункту у сексуальних домаганнях у період з жовтня 2020 року до серпня 2021 року.
Раніше ми писали, що Абідаля та його дружину допитають у справі про побиття футболістки ПСЖ.
Ці випадки сталися у період з жовтня 2020 року до серпня 2021 року. Звинувачення надійшли від трьох людина віком від 16 років.
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Наприкінці серпня Манчестер Сіті оголосив про усунення Менді. Він виступає за "городян" з 2017 року і тричі перемагав із клубом у чемпіонаті Англії.
Минулого сезону Менді, який є прямим конкурентом українського легіонера чемпіонів Англії Олександра Зінченка, відіграв за Манчестер Сіті 23 матчі, в яких забив два голи та віддав три гольові передачі.