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У Зінченка найменша зарплата в Манчестер Сіті: повна відомість

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
12 серпня, 11:26
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Український легіонер манкуніанців отримує в двадцять разів менше, ніж найоплачуваніший футболіст чемпіонів Англії Кевін де Брюйне
Зінченко і відомість Манчестер Сіті
Зінченко і відомість Манчестер Сіті / Фото: Reuters, The Sun

За даними The Sun, Олександру Зінченку в Манчестер Сіті платять 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (24 тис. євро) і 1 млн фунтів на рік (1,18 млн євро).

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За цим показником Зінченко посідає останній рядок серед гравців основного складу команди Хосепа Гвардіоли, що днями програла Лестеру в Суперкубку Англії.

Півзахисник збірної України Зінченко
Півзахисник збірної України Зінченко / Фото: Reuters

Найбільше в МанСіті отримує бельгійський півзахисник Кевін де Брюйне – майже 24 млн євро на рік.

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Цікаво, що блондини Зінченко і де Брюйне, гравці з найменшою і найбільшою зарплатами в команді, зовні такі схожі, що в МанСіті їх називають братами-близнятами.

Зінченко і де Брюйне
Зінченко і де Брюйне / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що у Мессі більша зарплата, ніж ви думали. За два роки в ПСЖ Ліонель отримає 122 млн євро.

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9
2
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3
7:1
9
3
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3
8:3
7
4
Дніпро-1
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7:3
7
5
Олександрія
3
3:2
6
6
Шахтар
3
6:3
6
7
Металіст 1925
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Колос
2
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Срібло
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flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
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