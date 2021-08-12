У Зінченка найменша зарплата в Манчестер Сіті: повна відомість

Український легіонер манкуніанців отримує в двадцять разів менше, ніж найоплачуваніший футболіст чемпіонів Англії Кевін де Брюйне

Зінченко і відомість Манчестер Сіті / Фото: Reuters, The Sun

За даними The Sun, Олександру Зінченку в Манчестер Сіті платять 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (24 тис. євро) і 1 млн фунтів на рік (1,18 млн євро).

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За цим показником Зінченко посідає останній рядок серед гравців основного складу команди Хосепа Гвардіоли, що днями програла Лестеру в Суперкубку Англії.

Півзахисник збірної України Зінченко / Фото: Reuters

Найбільше в МанСіті отримує бельгійський півзахисник Кевін де Брюйне – майже 24 млн євро на рік.

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Цікаво, що блондини Зінченко і де Брюйне, гравці з найменшою і найбільшою зарплатами в команді, зовні такі схожі, що в МанСіті їх називають братами-близнятами.

Зінченко і де Брюйне / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що у Мессі більша зарплата, ніж ви думали. За два роки в ПСЖ Ліонель отримає 122 млн євро.