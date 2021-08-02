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Зінченко став батьком і показав дружину з новонародженою дочкою

Олена Павлова Олена Павлова
2 серпня, 11:01
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Капітан збірної України з футболу, захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вперше став батьком і подякував своїй дружині, спортивній журналістці Владі Седан
Олександр Зінченко и Влада Седан стали батьками
Олександр Зінченко и Влада Седан стали батьками / Фото: Reuters

Про щасливу подію в своїй сім'ї Зінченко повідомив на сторінці в Instagram і виклав фото Влади з новонародженою дочкою з лікарні. Раніше Зінченко на табло Олімпійського показали стать майбутньої дитини.

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"Рідна, спасибі тобі. Ви – моє життя", – написав Зінченко в Instagram

"Ми дуже хочемо дітей. Діти – це святе і, на мій погляд, головне – те, що повинно бути в пріоритеті у жінки, її покликання. Амбіції Зінченка? Він хоче мінімум трьох дітей", – розповідала раніше в ефірі Вацко Live Влада Седан

Олександр Зінченко і Влада Седан
Олександр Зінченко і Влада Седан / Фото: Instagram

Нагадаємо, про роман між Олександром і Владою стало відомо після матчу збірної України з Сербією у 2019 році. Під час післяматчевого флеш-інтерв'ю Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі.

Це буде дівчинка!
Це буде дівчинка! / Фото: Instagram

Влада Седан і Олександр Зінченко зі своїми собаками
Влада Седан і Олександр Зінченко зі своїми собаками / Фото: Instagram

Пізніше, після перемоги України над Португалією 2:1 і дострокового виходу на Євро-2020, Зінченко запропонував своїй дівчині Владе Седан вийти заміж.

Пара розписалася в березні 2020-го, а в серпні в Києві Зінченко і Седан зіграли шикарне весілля.

Олександр Зінченко і Влада Седан
Олександр Зінченко і Влада Седан / Фото: Instagram

Влада Седан і Олександр Зінченко
Влада Седан і Олександр Зінченко / Фото: facebook.com/sapronov.yuri

Влада Седан і Олександр Зінченко
Влада Седан і Олександр Зінченко / Фото: facebook.com/sapronov.yuri

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