Зінченко став батьком і показав дружину з новонародженою дочкою

Капітан збірної України з футболу, захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вперше став батьком і подякував своїй дружині, спортивній журналістці Владі Седан

Олександр Зінченко и Влада Седан стали батьками / Фото: Reuters

Про щасливу подію в своїй сім'ї Зінченко повідомив на сторінці в Instagram і виклав фото Влади з новонародженою дочкою з лікарні. Раніше Зінченко на табло Олімпійського показали стать майбутньої дитини.

Читайте також: Влада Седан поклала ноги на Олександра Зінченка: ось це дискотека в лімузині (відео)

"Рідна, спасибі тобі. Ви – моє життя", – написав Зінченко в Instagram

"Ми дуже хочемо дітей. Діти – це святе і, на мій погляд, головне – те, що повинно бути в пріоритеті у жінки, її покликання. Амбіції Зінченка? Він хоче мінімум трьох дітей", – розповідала раніше в ефірі Вацко Live Влада Седан

Олександр Зінченко і Влада Седан / Фото: Instagram

Нагадаємо, про роман між Олександром і Владою стало відомо після матчу збірної України з Сербією у 2019 році. Під час післяматчевого флеш-інтерв'ю Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі.

Це буде дівчинка! / Фото: Instagram

Влада Седан і Олександр Зінченко зі своїми собаками / Фото: Instagram

Пізніше, після перемоги України над Португалією 2:1 і дострокового виходу на Євро-2020, Зінченко запропонував своїй дівчині Владе Седан вийти заміж.

Пара розписалася в березні 2020-го, а в серпні в Києві Зінченко і Седан зіграли шикарне весілля.

Олександр Зінченко і Влада Седан / Фото: Instagram

Влада Седан і Олександр Зінченко / Фото: facebook.com/sapronov.yuri