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До сліз! Зінченку на табло Олімпійського показали стать майбутньої дитини (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
2 серпня, 08:30
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Футболіст Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко незвичайним чином дізнався, кого ж народить йому чарівна дружина-журналістка Влада Седан
Це буде дівчинка!
Це буде дівчинка! / Фото: Instagram

24-річний Олександр Зінченко і його дружина Влада Седан організували незвичайний захід для того, щоб футболіст дізнався стать своєї майбутньої дитини. Відповідне відео Олександр опублікував в Instagram.

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На відео показано, як дружина виводить Зінченка з зав'язаними очима на поле НСК "Олімпійський" у Києві, після чого гравець опиняється перед воротами, на поперечині яких закріплені три кулі – умовні мішені.

Після потрапляння потужним ударом в одну з них, центральну, з'явився рожевий дим і почали сипатися конфеті.

На табло стадіону ж з'явився напис – "It's a girl" ("Це дівчинка").

Фото – TR

"Ми дуже хочемо дітей. Діти – це святе і, на мій погляд, головне – те, що повинно бути в пріоритеті у жінки, її покликання. Амбіції Зінченка? Він хоче мінімум трьох дітей", – розповідала раніше в ефірі Вацко Live Влада Седан

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