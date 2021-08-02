До сліз! Зінченку на табло Олімпійського показали стать майбутньої дитини (відео)

24-річний Олександр Зінченко і його дружина Влада Седан організували незвичайний захід для того, щоб футболіст дізнався стать своєї майбутньої дитини. Відповідне відео Олександр опублікував в Instagram.
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На відео показано, як дружина виводить Зінченка з зав'язаними очима на поле НСК "Олімпійський" у Києві, після чого гравець опиняється перед воротами, на поперечині яких закріплені три кулі – умовні мішені.
Після потрапляння потужним ударом в одну з них, центральну, з'явився рожевий дим і почали сипатися конфеті.
На табло стадіону ж з'явився напис – "It's a girl" ("Це дівчинка").
Фото – TR
"Ми дуже хочемо дітей. Діти – це святе і, на мій погляд, головне – те, що повинно бути в пріоритеті у жінки, її покликання. Амбіції Зінченка? Він хоче мінімум трьох дітей", – розповідала раніше в ефірі Вацко Live Влада Седан
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