Після скандалу із Бастою гравці збірної України відривалися під Потапа і Настю

Сьогодні футболісти збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук оскандалились через спільне фото з російським репером Бастою, а вже ввечері Яремчук разом з Олександром Зінченком відривалися під українських виконавців Потапа і Настю Каменських.
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Компанію їм склали чарівні дружини – Христина і Влада. До речі, Влада зараз знаходиться в положенні і скоро подарує Зінченку первістка.
"Спасибі за прекрасну компанію", – підписав фото Яремчук.
"Ви ТОП. Дякую за емоції і компанію", – додав у себе на сторінці Зінченко.
До речі, трохи раніше Потап кинув пред'яву Зінченку. На турецьких пляжах Потап і Настя перетнулися із Зінченком і Владою Седан – фани в очікуванні спільного треку.