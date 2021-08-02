До слез! Зинченко на табло Олимпийского показали пол будущего ребенка (видео)

24-летний Александр Зинченко и его супруга Влада Седан организовали необычное мероприятие для того, чтобы футболист узнал пол своего будущего ребенка. Соответствующее видео Александр опубликовал в Instagram.
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На видео показано, как супруга выводит Зинченко с завязанными глазами на поле НСК "Олимпийский" в Киеве, после чего игрок оказывается перед воротами, на перекладине которых закреплены три шара – условные мишени.
После попадания мощным ударом в одну из них, центральную, пошел розовый дым и начали сыпаться конфетти.
На табло стадиона же появилась надпись – "It's a girl" ("Это девочка").
Фото – TR
"Мы очень хотим детей. Дети – это святое и, на мой взгляд, главное – то, что должно быть в приоритете у женщины, ее призвание. Амбиции Зинченко? Он хочет минимум троих детей", – рассказывала ранее в эфире Вацко Live Влада Седан
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