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До слез! Зинченко на табло Олимпийского показали пол будущего ребенка (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
2 августа, 08:30
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Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко необычным образом узнал, кого же родит ему очаровательная жена-журналистка Влада Седан
Это будет девочка!
Это будет девочка! / Фото: Instagram

24-летний Александр Зинченко и его супруга Влада Седан организовали необычное мероприятие для того, чтобы футболист узнал пол своего будущего ребенка. Соответствующее видео Александр опубликовал в Instagram.

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На видео показано, как супруга выводит Зинченко с завязанными глазами на поле НСК "Олимпийский" в Киеве, после чего игрок оказывается перед воротами, на перекладине которых закреплены три шара – условные мишени.

После попадания мощным ударом в одну из них, центральную, пошел розовый дым и начали сыпаться конфетти.

На табло стадиона же появилась надпись – "It's a girl" ("Это девочка").

Фото – TR

"Мы очень хотим детей. Дети – это святое и, на мой взгляд, главное – то, что должно быть в приоритете у женщины, ее призвание. Амбиции Зинченко? Он хочет минимум троих детей", – рассказывала ранее в эфире Вацко Live Влада Седан

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