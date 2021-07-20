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Соседи счастливы! Зинченко подарил сыну Яремчука барабаны (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
20 июля, 09:36
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Никитка Яремчук, которому исполнилось два годика, уже задал жару, протестировав презент от футболиста Манчестер Сити Александра Зинченко и его супруги Влады Седан
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Александр Зинченко и Влада Седан сделали оригинальный подарок сыну своих друзей – форварда сборной Украины Романа Яремчука и его жены Кристины – Никите.

Никитке Яремчуку исполнилось два годика, и супруги Зинченко подарили мальчику барабанную установку – пусть играет!

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Именинник сразу же взял в руки палочки и хорошенько приложился ими по тарелочкам. Ударный малый!

"Спасибо!" – поблагодарила футболиста МанСити Александра Зинченко и его жену за подарок Кристина Яремчук

И добавила: "Соседи счастливы".

Напомним, что Влада Седан и Александр Зинченко тоже вскоре станут родителями – супруги в ожидании первенца.

Александр Зинченко и его жена Влада
Александр Зинченко и его жена Влада / Фото: Instagram

Смотрите, как Зинченко и Яремчук побеждали на Евро-2020

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