Соседи счастливы! Зинченко подарил сыну Яремчука барабаны (видео)

Никитка Яремчук, которому исполнилось два годика, уже задал жару, протестировав презент от футболиста Манчестер Сити Александра Зинченко и его супруги Влады Седан

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Александр Зинченко и Влада Седан сделали оригинальный подарок сыну своих друзей – форварда сборной Украины Романа Яремчука и его жены Кристины – Никите.

Никитке Яремчуку исполнилось два годика, и супруги Зинченко подарили мальчику барабанную установку – пусть играет!

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Именинник сразу же взял в руки палочки и хорошенько приложился ими по тарелочкам. Ударный малый!

"Спасибо!" – поблагодарила футболиста МанСити Александра Зинченко и его жену за подарок Кристина Яремчук

И добавила: "Соседи счастливы".

Напомним, что Влада Седан и Александр Зинченко тоже вскоре станут родителями – супруги в ожидании первенца.

Александр Зинченко и его жена Влада / Фото: Instagram

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