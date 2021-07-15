После скандала с Бастой игроки сборной Украины отрывались под Потапа и Настю

Сегодня футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук оскандалились из-за совместного фото с российским Рэпером Бастой, а уже вечером Яремчук вместе с Александром Зинченко отрывались под украинских исполнителей Потапа и Настю Каменских.
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Компанию им составили очаровательные жены – Кристина и Влада. Кстати, Влада сейчас находится в положении и скоро подарит Зинченко первенца.
"Спасибо за прекрасную компанию", – подписал фото Яремчук.
"Вы ТОП. Спасибо за эмоции и компанию", – добавил у себя на странице Зинченко.
Кстати, немного ранее Потап кинул предъяву Зинченко. На турецких пляжах Потап и Настя пересеклись с Зинченко и Владой Седан – фаны в ожидании совместного трека.