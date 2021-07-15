Влада Седан положила ноги на Александра Зинченко: вот это дискотека в лимузине (видео)

Накануне футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Роман Яремчук со своими женами оторвались на концерте Насти Каменских в Турции.
Вот как это было
Однако одним концертом дело не ограничилось. Возвращаясь после него в отель, четверка устроила дискотеку в салоне лимузина. Зинченко включил на телефоне песню Насти Каменских "Красное вино", и шоу продолжилось!
При этом беременная Влада Седан, которая скоро подарит Александру Зинченко первенца, лихо отплясывала вместе с друзьями, положив ноги на колени футболисту Манчестер Сити.
"Когда концерта мало", – написал по этому поводу у себя в Instagram Зинченко
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Напомним, ранее партнеры Зинченко, Яремчук и Миколенко, оскандалились из-за фото с Бастой. Игроки украинской национальной команды сделали снимок с российским рэпером, который поддержал агрессию РФ в отношении Украины и оккупацию Крыма. Дело тоже было в Турции.