Сусіди щасливі! Зінченко подарував синові Яремчука барабани (відео)

Олександр Зінченко і Влада Седан зробили оригінальний подарунок синові своїх друзів – форварда збірної України Романа Яремчука та його дружини Христини – Микиті.
Микитці Яремчуку виповнилося два рочки, і подружжя Зінченків подарувало хлопчикові барабанну установку – нехай грає!
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Іменинник відразу ж узяв у руки палички і гарненько приклався ними по тарілочках. Ударний парубок!
"Спасибі!" – подякувала футболісту МанСіті Олександру Зінченку і його дружині за подарунок Христина Яремчук
І додала: "Сусіди щасливі".
Нагадаємо, що Влада Седан і Олександр Зінченко теж незабаром стануть батьками – подружжя в очікуванні первістка.
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