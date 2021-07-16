Відразу чотири футболісти України серед тих, хто найбільше подорожчав після Євро-2020

Після чемпіонату Європи в ціні злетіли іспанець Педрі, італієць Федеріко К'єза, а також хавбек збірної Англії Келвін Філіпс. Серед українців більше всіх подорожчав Ілля Забарний

Федеріко К'єза і Ілля Забарний / Фото: Reuters

Відразу чотири футболісти збірної України опинилися в списку 24-х гравців, що найбільше подорожчали після чемпіонату Європи-2020. Рейтинг склав авторитетний інтернет-портал Transfermarkt. Раніше супергол Ярмоленка став дев'ятим в рейтингу кращих на Євро-2020.

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До трійки тих, хто найбільше подорожчав після Євро-2020, увійшли півзахисник Барселони і збірної Іспанії Педрі, вінгер Ювентуса і збірної Італії Федеріко К'єза, а також хавбек Лідса і збірної Англії Келвін Філіпс. Вартість цих футболістів виросла відразу на 10 мільйонів євро.

Після такого цінника не варто скривати емоцій / Фото: Getty Images

Серед українців більше всіх подорожчав 18-річний захисник Динамо Ілля Забарний – на п'ять мільйонів. Тепер він коштує 11. На три мільйони зросла ціна гравця МанСіті Олександра Зінченка – 28 млн євро. Форвард Гента Роман Яремчук виріс в ціні з 15 млн до 17,5. Воротар Динамо Георгій Бущан подорожчав з п'яти до 7,5 мільйонів.

Також варто відзначити прогрес британця Люка Шоу, який подорожчав на 7 млн євро. Таку ж суму до свого трансферного ціннику додав датчанин Міккель Дамсгор. Герой фіналу італієць Джанлуїджі Доннарумма, який був визнаний кращим гравцем Євро-2020, підняв свою вартість всього на 5 млн, але вже став частиною ПСЖ.

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