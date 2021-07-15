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Влада Седан поклала ноги на Олександра Зінченка: оце так дискотека в лімузині (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
15 липня, 08:05
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Концерту Насті Каменських лідерам української збірної в Туреччині виявилося замало – веселощі тривали вже після нього на шляху до готелю: дивіться, як це було
Влада Седан і Олександр Зінченко
Влада Седан і Олександр Зінченко / Фото: Instagram

Напередодні футболісти збірної України Олександр Зінченко і Роман Яремчук зі своїми дружинами відірвалися на концерті Насті Каменських в Туреччині.

Ось як це було

Однак концертом справа не обмежилася. Повертаючись після нього до готелю, четвірка влаштувала дискотеку в салоні лімузина. Зінченко увімкнув на телефоні пісню Насті Каменських "Червоне вино", і шоу продовжилося!

При цьому вагітна Влада Седан, яка скоро подарує Олександру Зінченку первістка, хвацько витанцьовувала разом з друзями, поклавши ноги на коліна футболістові Манчестер Сіті.

"Коли концерту замало", – написав з цього приводу у себе в Instagram Зінченко

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Нагадаємо, раніше партнери Зінченка, Яремчук і Миколенко, потрапили в скандал через фото з Бастою. Гравці української національної команди зробили знімок з російським репером, який підтримав агресію РФ стосовно України і окупацію Криму. Їхня зустріч теж відбулася в Туреччині.

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