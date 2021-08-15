Із Зінченком такого ще ніколи не було: Манчестер Сіті повторив антирекорд-2007

У стартовому матчі чемпіонату Англії команда Хосепа Гвардіоли, яку вважають головним претендентом на титул, в гостях програла Тоттенгему з рахунком 0:1

Зінченко, де Брюйне і Гвардіола / Фото: Getty Images

Єдиний м'яч у ворота МанСіті на 55-й хвилині забив Сон Хин Мін.

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Отже, "містяни" програли три офіційні матчі поспіль, не забивши в них жодного м'яча.

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За часів Зінченка з манкуніанцями подібне трапилося вперше. А до його появи в МанСіті востаннє таке сталося з командою в березні 2007 року – тоді нею керував Стюарт Пірс.

Нагадаємо, що раніше МанСіті програв Лестеру 0:1 у матчі за Суперкубок Англії, а в заключному поєдинку минулого сезону команда Гвардіоли поступилася у фіналі Ліги чемпіонів Челсі – теж 0:1.

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Відзначимо, що в поєдинку проти Тоттенгема Зінченко вийшов на заміну на 79-й хвилині замість Бенжамена Менді. Цікаво, що одночасно з Олександром у гру вступив і його "брат-близнюк" – бельгієць Кевін де Брюйне.

Обидва провели на полі по 17 хвилин, але врятувати МанСіті від поразки не змогли.

"Такий старт – норма для сезону, коли на підготовку було мало часу. Багато футболістів приїхали в команду пізно через Євро, через коронавірус. З кожним тижнем ми діятимемо дедалі краще", – наводить слова головного тренера МанСіті Хосепа Гвардіоли BBC

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Наступний матч "містяни" проведуть 21 серпня. МанСіті зустрінеться з Норвічем у другому турі АПЛ.