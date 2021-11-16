Одноклубнику Зинченко предъявили два новых обвинения в изнасиловании

Защитнику Манчестер Сити Бенжамену Менди предъявили еще два обвинения в изнасиловании

Бенжамен Менди / Фото: Getty Images

Теперь французский футболист обвиняется по шести пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020 года по август 2021 года.

Ранее мы писали, что Абидаля и его жену допросят по делу об избиении футболистки ПСЖ.

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Эти случаи произошли в период с октября 2020 года по август 2021 год. Обвинения поступили от трех человек старше 16 лет.

В конце августа Манчестер Сити объявил об отстранении Менди. Он выступает за "горожан" с 2017 года и трижды побеждал с клубом в чемпионате Англии.

В прошлом сезоне Менди, являющийся прямым конкурентом украинского легионера чемпионов Англии Александра Зинченко, отыграл за Манчестер Сити 23 матча, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.