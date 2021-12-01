Обійми Шеви з росіянином та помилка в українському слові: як Андрій грав проти Мілана

Шевченко перемагав Мілан щоразу, коли протистояв йому як гравець. Сьогодні він спробує продовжити цю серію у статусі тренера Дженоа

Шевченко vs Мілан: три матчі - три перемоги / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 1 грудня, Андрій Шевченко, який очолює Дженоа, зустрінеться зі своєю колишньою командою Міланом у чемпіонаті Італії. Онлайн Дженоа – Мілан доступний на нашому сайті.

Дженоа – Мілан: де дивитись матч

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Це буде перше протистояння Шеви-тренера проти Мілана, у складі якого він виграв ЛЧ-2003 та "Золотий м'яч"-2004.

Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters

Однак Шевченко не раз протистояв Мілану, будучи гравцем. Згадаймо, як це було.

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10 лютого 1999

Мілан – Динамо – 1:2

Голи: Яннуцці, 23 – Хацкевич, 10, Каладзе, 90

Улітку 1999 року Шевченко перейшов із Динамо до Мілана за $25 млн. А за півроку до того команди, які зав'язали дружні стосунки, зіграли товариський матч на "Сан-Сіро". Очолюване Лобановським Динамо, у складі якого Шевченко відіграв 82 хвилини, виграло – 2:1.

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Шеву на трибунах "Сан-Сіро" зустрічали українським банером з помилкою – у слові "просимо" забули букву "с", що вилилося в: "Ласкаво проимо, Андрій". Шева тоді не забив – перемогу киянам приніс шикарний удар Каладзе, ще одного майбутнього міланця, зі штрафного.

3 серпня 2008

Мілан – Челсі – 0:5

Голи: Лемпард, 3, Анелька, 8, 18, 51, 58

На Кубку РЖД-2008 у Москві Челсі, де тоді протирал лаву запасних Шева, розгромив Мілан 5:0. Героєм став Анелька, який зробив покер. Шевченко вийшов замість нього на заміну на 67-й хвилині вже за рахунку 5:0 і відзначитись голом у воротах Мілана не зумів. А за два тижні був відданий "аристократами" в річну оренду "россонері".

24 липня 2009

Челсі – Мілан – 2:1

Голи: Дрогба, 7, Жирков, 69 – Зеєдорф, 38

На турнірі World Football Challenge-2009 Шевін Челсі в американському Балтіморі обіграв Мілан 2:1. Андрій вийшов на заміну на 63-й хвилині за рахунку 1:1 та допоміг лондонцям виграти. Саме українець розігнав результативну атаку Челсі. Його удар, щоправда, був заблокований, добивання Лемпарда – теж, але з третім ударом, у виконанні Жиркова, кіпер Мілана вже не впорався. І Шева подався обіймати росіянина, вітаючи із забитим голом.

Щоправда, у звіті після тієї гри на неофіційному сайті Челсі автор затролив Шеву такими рядками:

"У перерві до мене дійшло, чому саме Шевченко досі ще в клубі. За 130 000 фунтів на тиждень він виконує функції перекладача для Жиркова. Той не знає жодного слова англійською. Шева ж говорить англійською та італійською. Під час першого тайму Анчелотті (тодішній тренер Челсі) вигукував інструкції Шеві, який, своєю чергою, мав передавати їх Жиркову на поле. Бідолашний Шева".

За кілька тижнів після тієї гри Шевченко перебрався із Челсі до Динамо, де 2012-го і завершив кар'єру гравця.

ОТЖЕ

Отже, у всіх трьох матчах проти Мілана як футболіст Шевченко переміг, хоч і не забив жодного разу.

Сьогодні продовжити переможну серію Шева спробує вже як тренер Дженоа.