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Динамо --
Зоря --
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Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дженоа – Мілан: о котрій і де дивитися матч Шевченка проти його колишнього клубу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
1 грудня, 11:17
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У середу, 1 грудня, Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка приймає колишню команду українця Мілан – список трансляторів знакового матчу Серії А
Шевченко і Піолі
Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters

Поєдинок Дженоа – Мілан у середу, 1 грудня, розпочнеться о 21:45 за київським часом. Онлайн Дженоа – Мілан доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Мегого
  • Матч! Футбол 1
  • SKY Go Italia
  • Sky Sport Uno
  • BT Sport 1
  • Arena Sport 3 Словенія
  • C Більше Швеції
  • Digi Sport 3 Румунія
  • Eleven Sports 1 Poland

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"Я продовжую вболівати за Мілан, як і раніше, але не в матчі зі своїм Дженоа. Докладу всіх зусиль, щоб поставити Мілан у скрутне становище", – заявив перед грою зі своїм колишнім клубом тренер Дженоа Андрій Шевченко.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поєдинку Дженоа – Мілан аналітики букмекерських контор називають гостей. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.64, на нічию – 4.15, на перемогу господарів – 5.40. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків матчу така:

  • виграш Дженоа – 18%
  • нічия – 23%
  • виграш Мілана – 59%
  • найімовірніший рахунок – 0:1

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Тренер Мілана Стефано Піолі
Тренер Мілана Стефано Піолі / Фото: Getty Images

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Twitter

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками Transfermarkt, склад Дженоа (97 млн євро) у п'ять разів дешевший за кадрову обойму Мілана (477 млн євро).

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Дженоа та Мілан зустрічалися один з одним 108 разів.

  • Перемоги Дженоа – 21
  • Нічиї – 34
  • Перемоги Мілана – 53
  • Різниця м'ячів – 103:165

СТАНОВИЩЕ В СЕРІЇ А

Дженоа, яку очолює Шева, перебуває в зоні вильоту Серії А, посідаючи 18-й рядок. Під керівництвом українця "грифони" провели вже два матчі. Спочатку вдома Дженоа програла Ромі Жозе Моурінью 0:2.

А потім Дженоа взяла перше очко за Шевченка, зігравши на виїзді 0:0 з Удінезе.

Мілан, який ще нещодавно був лідером, після поразок від Фіорентини (3:4) та Сассуоло (1:3) відкотився на другий рядок.

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Зоря
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5
Ворскла
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