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Ворскла --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Вболіваю за Шеву". Директор Мілана зробив несподівану заяву напередодні матчу з Дженоа

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 листопада, 14:23
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У середу, 1 грудня, Андрій Шевченко на чолі Дженоа вперше протистоятиме своєму колишньому клубу – Мілану
Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні
Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні / Фото: Getty Images

Напередодні важливого матчу директор Мілана Паоло Мальдіні поділився своїми очікуваннями від зустрічі з колишнім партнером по команді.

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"Шева виявив хоробрість. Йому подобається ця робота, і він взявся за важке завдання.

Він чемпіон, і це доведе. Я підтримую його, але теж завжди хочу перемагати, у цьому суть спорту. Я хочу перемагати, навіть коли граю у настільний теніс із братом.

Спогади про гру разом із Шевою? Думаю, ми досягли вершини у Манчестері (у фіналі Ліги чемпіонів 2003 року), коли він забив той пенальті. Шевченко зумів адаптуватись. Він був чудовим талантом, але зі своїми звичками. Він змінився і став бомбардиром, якого ми всі знаємо", – цитує Мальдіні Football Italia.

Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні
Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Андрій Шевченко виступав у складі Мілана у 1999 – 2006 та 2008 – 2009 роках. Зі 176 голами, забитими за Мілан, він є другим найрезультативнішим гравцем в історії клубу.

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. На чолі свого нового клубу він провів два матчі. Дебютний поєдинок проти Роми Жозе Моурінью "грифони" програли з рахунком 0:2.

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Моурінью і Шевченко
Моурінью і Шевченко / Фото: Twitter

Натомість у другому своєму матчі Андрій Шевченко набрав перші очки у чемпіонаті Італії. У гостях Дженоа зіграла внічию з Удінезе – 0:0.

Матч 15-го туру чемпіонату Італії Дженоа – Мілан відбудеться 1 грудня, початок о 21:45 за київським часом.

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Андрій Шевченко набрав перші очки в Серії А
Андрій Шевченко набрав перші очки в Серії А / Фото: REUTERS

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