Объятия Шевы с россиянином и ошибка в украинском слове: как Андрей играл против Милана

В среду, 1 декабря, Андрей Шевченко, возглавляющий Дженоа, встретится со своей бывшей командой Миланом в чемпионате Италии. Онлайн Дженоа – Милан доступен на нашем сайте.
Дженоа – Милан: где смотреть матч
Это будет первое противостояние Шевы-тренера против Милана, в составе которого он выиграл ЛЧ-2003 и "Золотой мяч"-2004.
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Однако Шевченко не раз противостоял Милану в бытность игроком. Вспомним, как это было.
- 10 февраля 1999
- Милан – Динамо – 1:2
- Голы: Яннуцци, 23 – Хацкевич, 10, Каладзе, 90
Летом 1999 года Шевченко перешел из Динамо в Милан за $25 млн. А за полгода до того команды, завязавшие дружеские отношения, сыграли товарищеский матч на "Сан-Сиро". Возглавляемое Лобановским Динамо, в составе которого Шевченко отыграл 82 минуты, выиграло – 2:1.
Шеву на трибунах "Сан-Сиро" встречали украинским баннером с ошибкой – в слове "просимо" забыли букву "с", в итоге получилось: "Ласкаво проимо, Андрій". Шева тогда не забил – победу киевлянам принес шикарный удар Каладзе, еще одного будущего миланца, со штрафного.
- 3 августа 2008
- Милан – Челси – 0:5
- Голы: Лэмпард, 3, Анелька, 8, 18, 51, 58
На Кубке РЖД-2008 в Москве Челси, где тогда прозябал в запасе Шева, разгромил Милан 5:0. Героем стал Анелька, сделавший покер. Шевченко вышел вместо него на замену на 67-й минуте уже при счете 5:0 и отличиться голом в воротах Милана не сумел. А спустя две недели был отдан "аристократами" в годичную аренду "россонери".
- 24 июля 2009
- Челси – Милан – 2:1
- Голы: Дрогба, 7, Жирков, 69 – Зеедорф, 38
На турнире World Football Challenge-2009 Шевин Челси в американском Балтиморе обыграл Милан 2:1. Андрей вышел на замену на 63-й минуте при счете 1:1 и помог лондонцам выиграть. Именно украинец разогнал результативную атаку Челси. Его удар, правда, был заблокирован, добивание Лэмпарда – тоже, но вот с третьим ударом, в исполнении Жиркова, кипер Милана уже не справился. И Шева отправился обнимать россиянина, поздравляя с забитым голом.
Правда, в отчете после той игры на неофициальном сайте Челси автор затроллил Шеву следующими строчками:
"В перерыве до меня дошло, почему именно Шевченко все еще в клубе. За 130 000 фунтов в неделю он выполняет функции переводчика для Жиркова. Тот не знает ни слова по-английски. Шева же говорит на английском и итальянском. В ходе первого тайма Анчелотти (тогдашний тренер Челси) выкрикивал инструкции Шеве, который, в свою очередь, должен был передавать их Жиркову на поле. Бедный Шева".
Спустя несколько недель после той игры Шевченко перешел из Челси в Динамо, где в 2012-м и завершил карьеру игрока.
ИТОГО
Таким образом, во всех трех матчах против Милана в качестве футболиста Шевченко победил, хоть и не забил ни разу.
Сегодня продлить победную серию Шева попытается уже в качестве тренера Дженоа.
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