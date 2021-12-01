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Объятия Шевы с россиянином и ошибка в украинском слове: как Андрей играл против Милана

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
1 декабря, 14:59
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Шевченко побеждал Милан всякий раз, когда противостоял ему в качестве игрока. Сегодня он попытается продлить эту серию в статусе тренера Дженоа
Шевченко vs Милан: три матча - три победы
Шевченко vs Милан: три матча - три победы / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 1 декабря, Андрей Шевченко, возглавляющий Дженоа, встретится со своей бывшей командой Миланом в чемпионате Италии. Онлайн Дженоа – Милан доступен на нашем сайте.

Дженоа – Милан: где смотреть матч

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Это будет первое противостояние Шевы-тренера против Милана, в составе которого он выиграл ЛЧ-2003 и "Золотой мяч"-2004.

Шевченко и Пиоли
Шевченко и Пиоли / Фото: Getty Images, Reuters

Однако Шевченко не раз противостоял Милану в бытность игроком. Вспомним, как это было.

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  • 10 февраля 1999
  • Милан – Динамо – 1:2
  • Голы: Яннуцци, 23 – Хацкевич, 10, Каладзе, 90

Летом 1999 года Шевченко перешел из Динамо в Милан за $25 млн. А за полгода до того команды, завязавшие дружеские отношения, сыграли товарищеский матч на "Сан-Сиро". Возглавляемое Лобановским Динамо, в составе которого Шевченко отыграл 82 минуты, выиграло – 2:1.

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Шеву на трибунах "Сан-Сиро" встречали украинским баннером с ошибкой – в слове "просимо" забыли букву "с", в итоге получилось: "Ласкаво проимо, Андрій". Шева тогда не забил – победу киевлянам принес шикарный удар Каладзе, еще одного будущего миланца, со штрафного.

  • 3 августа 2008
  • Милан – Челси – 0:5
  • Голы: Лэмпард, 3, Анелька, 8, 18, 51, 58

На Кубке РЖД-2008 в Москве Челси, где тогда прозябал в запасе Шева, разгромил Милан 5:0. Героем стал Анелька, сделавший покер. Шевченко вышел вместо него на замену на 67-й минуте уже при счете 5:0 и отличиться голом в воротах Милана не сумел. А спустя две недели был отдан "аристократами" в годичную аренду "россонери".

  • 24 июля 2009
  • Челси – Милан – 2:1
  • Голы: Дрогба, 7, Жирков, 69 – Зеедорф, 38

На турнире World Football Challenge-2009 Шевин Челси в американском Балтиморе обыграл Милан 2:1. Андрей вышел на замену на 63-й минуте при счете 1:1 и помог лондонцам выиграть. Именно украинец разогнал результативную атаку Челси. Его удар, правда, был заблокирован, добивание Лэмпарда – тоже, но вот с третьим ударом, в исполнении Жиркова, кипер Милана уже не справился. И Шева отправился обнимать россиянина, поздравляя с забитым голом.

Правда, в отчете после той игры на неофициальном сайте Челси автор затроллил Шеву следующими строчками:

"В перерыве до меня дошло, почему именно Шевченко все еще в клубе. За 130 000 фунтов в неделю он выполняет функции переводчика для Жиркова. Тот не знает ни слова по-английски. Шева же говорит на английском и итальянском. В ходе первого тайма Анчелотти (тогдашний тренер Челси) выкрикивал инструкции Шеве, который, в свою очередь, должен был передавать их Жиркову на поле. Бедный Шева".

Спустя несколько недель после той игры Шевченко перешел из Челси в Динамо, где в 2012-м и завершил карьеру игрока.

ИТОГО

Таким образом, во всех трех матчах против Милана в качестве футболиста Шевченко победил, хоть и не забил ни разу.

Сегодня продлить победную серию Шева попытается уже в качестве тренера Дженоа.

Андрей Шевченко у руля Дженоа
Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: genoacfc.it

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