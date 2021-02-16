Не Гвардіола: оприлюднено ім'я найкращого тренера століття

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики IFFHS склала список найкращих тренерів XXI століття. Перше місце в цьому рейтингу посів коуч "Тоттенгема" Жозе Моурінью.

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Нагадаємо, під керівництвом "Особливого" "Порту" і "Інтер" вигравали Лігу чемпіонів, а "Челсі" тричі ставав переможцем англійської Прем'єр-ліги.

При цьому Моурінью чотири рази удостоювався нагороди найкращого тренера світу – в 2004, 2005, 2010 2012 роках.

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На другому місці в списку найкращих тренерів нинішнього століття розташувався наставник національної збірної Німеччини Йоахім Лев. Третю сходинку поділили Алекс Фергюсон і Хосеп Гвардіола.

Слідом розташувалися Арсен Венгер, Карло Анчелотті і Вісенте дель Боске, Дієго Сімеоне, Дідьє Дешам, Марсело Б'єлса, Фабіо Капелло і Гус Гіддінк.

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/ Фото: AFP

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Раніше уболівальників здивувало ім'я найкращого тренера десятиліття. Першим став Дієго Сімеоне, який програв обидва своїх фінали ЛЧ. Триразовий переможець турніру Зінедін Зідан опинився там лише сьомим, а Жозе Моурінью – четвертим.

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