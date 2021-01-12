Уболівальників шокувало ім'я найкращого тренера десятиліття

Першим став Дієго Сімеоне, який програв обидва фінали ЛЧ. Триразовий переможець турніру Зінедін Зідан – лише сьомий

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала наставника мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне найкращим клубним тренером десятиліття. Раніше інший аргентинець Ліонель Мессі удостоївся звання найкращого плеймейра за 10 років.

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Дієго Сімеоне, який набрав 152 очки, випередив головного тренера "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіолу (144) і Юргена Клоппа, який очолює "Ліверпуль" (105).

Тренер "Атлетіко" Сімеоне / Фото: Getty Images

10 найкращих тренерів десятиліття за версією IFFHS

1. Дієго Сімеоне

2. Хосеп Гвардіола

3. Юрген Клопп

4. Жозе Моурінью

5. Массіміліано Аллегрі

6. Унаї Емері

7. Зінедін Зідан

8. Карло Анчелотті

9. Маурісіо Почеттіно

10. Марсело Гальярдо

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Відзначимо, що багато вболівальників відразу розкритикували цей рейтинг, назвавши його таким, що не відповідає реальним успіхам тренерів. "Як може Зінедін Зідан, котрий виграв з "Реалом" усі три фінали Ліги чемпіонів, бути сьомим, а Дієго Сімеоне, обидва фінали ЛЧ з "Атлетіко" програвши, першим? Це смішно".

Зінедін Зідан і Дієго Сімеоне / Фото: Reuters В тренді Ребров став найлютішим ворогом "ДНР": відмовився допомагати їм у "боротьбі з бандерівцями"

ПРоте в IFFHS стверджують, що формували рейтинг, спираючись на результати голосування експертів з усієї земної кулі за найкращого тренера року протягом десяти останніх років. Коучу, який посідав перше місце в один з років, нараховувалося 20 очок, друге – 19 і т.д.

Під керівництвом Дієго Сімеоне "Атлетіко" виграв чемпіонат і Кубок Іспанії, а також по два рази перемагав у Суперкубку Іспанії, Лізі Європи і Суперкубку Європи.

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Додамо, що у Сімеоне найвища зарплата серед тренерів у футболі. Він отримує 43,6 мільйона євро на рік – на 20 млн більше, ніж його його найближчий переслідувач Гвардіола.

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