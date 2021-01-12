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Уболівальників шокувало ім'я найкращого тренера десятиліття

12 січня, 10:34

Олег Люлька Олег Люлька

Першим став Дієго Сімеоне, який програв обидва фінали ЛЧ. Триразовий переможець турніру Зінедін Зідан – лише сьомий

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала наставника мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне найкращим клубним тренером десятиліття. Раніше інший аргентинець Ліонель Мессі удостоївся звання найкращого плеймейра за 10 років.

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Дієго Сімеоне, який набрав 152 очки, випередив головного тренера "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіолу (144) і Юргена Клоппа, який очолює "Ліверпуль" (105).

Тренер "Атлетіко" Сімеоне

Тренер "Атлетіко" Сімеоне / Фото: Getty Images

10 найкращих тренерів десятиліття за версією IFFHS

  • 1. Дієго Сімеоне
  • 2. Хосеп Гвардіола
  • 3. Юрген Клопп
  • 4. Жозе Моурінью
  • 5. Массіміліано Аллегрі
  • 6. Унаї Емері
  • 7. Зінедін Зідан
  • 8. Карло Анчелотті
  • 9. Маурісіо Почеттіно
  • 10. Марсело Гальярдо
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Відзначимо, що багато вболівальників відразу розкритикували цей рейтинг, назвавши його таким, що не відповідає реальним успіхам тренерів. "Як може Зінедін Зідан, котрий виграв з "Реалом" усі три фінали Ліги чемпіонів, бути сьомим, а Дієго Сімеоне, обидва фінали ЛЧ з "Атлетіко" програвши, першим? Це смішно".

Зінедін Зідан і Дієго Сімеоне

Зінедін Зідан і Дієго Сімеоне / Фото: Reuters

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ПРоте в IFFHS стверджують, що формували рейтинг, спираючись на результати голосування експертів з усієї земної кулі за найкращого тренера року протягом десяти останніх років. Коучу, який посідав перше місце в один з років, нараховувалося 20 очок, друге – 19 і т.д.

Під керівництвом Дієго Сімеоне "Атлетіко" виграв чемпіонат і Кубок Іспанії, а також по два рази перемагав у Суперкубку Іспанії, Лізі Європи і Суперкубку Європи.

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Додамо, що у Сімеоне найвища зарплата серед тренерів у футболі. Він отримує 43,6 мільйона євро на рік – на 20 млн більше, ніж його його найближчий переслідувач Гвардіола.

Дивіться, як "Атлетіко" Дієго Сімеоне обіграв у ЛЧ "Зальцбург"

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тренер футбол Хосеп Гвардіола Зінедін Зідан Юрген Клопп Дієго Сімеоне
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