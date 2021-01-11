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Він ніяк не вгамується: у 53 роки найстаріший футболіст світу підписав новий контракт

11 січня, 19:39

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Кадзуесі Міура не втратив бажання виступати на професійному рівні

Найстарший футболіст планети, японець Кадзуесі Міура не збирається вішати бутси на цвях. Сьогодні футболіст, якому 26 лютого виповниться 54 роки, продовжив контракт із "Йокогамою" ще на один рік. Тепер він діє до 31 січня 2022 року. За цей клуб нападник грає з 2005 року. Нагадаємо, влітку Міура зіграв в футбольному матчі в п'ятому десятилітті поспіль.

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Видання B/R Football зазначає, що Кадзуесі відкриває свій 36-й сезон серед профі.

Агентство Рейтерс навіть підготувало спеціальний сюжет про знаменитого спортсмена.

Відео: Reuters

Навіть нині сайт Transfermarkt оцінює форварда в 100 тисяч євро. За свою кар'єру в збірній Японії в 1990-2000 рр. він провів 89 матчів, забивши 55 м'ячів. Також Міура виступав у Бразилії, Італії, Хорватії та Австралії.

Цікаво, що в 2012 році Кадзуесі грав за збірну навіть у футзал і забив один із м'ячів у ворота збірної України в товариському матчі (3:1). А ось на чемпіонаті світу того ж року наші в 1/8 фіналу взяли реванш – 6:3.

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Читайте про те, що 80 відсотків японців проголосували проти проведення Олімпіади в Токіо.

Дивіться, як Україна обігравала Японію в спарингу:

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