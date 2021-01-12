"Вест Гем" із Ярмоленком у старті й феєрверком ледь здолав команду п'ятого дивізіону

Українського півзахисника замінили в кубковій грі на 67-й хвилині за рахунку 0:0

На Туманному Альбіоні завершилися матчі третього раунду Кубка Англії. Останнім бар'єр 1/32 фіналу подолав лондонський "Вест Гем" футболіста збірної України Андрія Ярмоленка. Cередняку Прем'єр-ліги довелося докласти чимало зусиль, щоб в дощову погоду здолати на виїзді суперника з п'ятого дивізіону – "Стокпорт Каунті". Тим часом, тренер "Вест Гема" висловився про майбутнє Ярмоленка.

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Український вінгер з'явився в стартовому складі "молотобійців" і грав до 67-ї хвилини, коли його замінив Джаррод Боуен. Саме він і віддав гольову передачу на Крейга Доусона на 83-й хвилині, і резервіст приніс скромну перемогу лондонцям – 1:0. Цікаво, що матч зупиняли, бо фани влаштували несподіваний феєрверк над стадіоном.

Перевага "Вест Гема" за ударами в площину воріт виявилася мінімальною (2:1), та й очікуваного тотального контролю м'яча не спостерігалося (63% проти 37%).

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Напередодні "Тоттенгем" оригінально втішив вчителя і продавця після матчу Кубка Англії.

У наступному раунді, 1/16 фіналу, "Вест Гем" зіграє з "Донкастером" – одним із лідерів третього за силою дивізіону. Матч запланований на 23 січня.

У матчі "Астон Вілла" – "Ліверпуль" 17-річний молодик забив "Ліверпулю", обмінявся футболками і попросив майку назад.

Дивіться, як Ярмоленко не забив пенальті в матчі Польща – Україна:

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