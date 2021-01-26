Пригоди джедая Моурінью в Україні: в Одесі Жозе стояв на колінах, а в Києві розвалив стіл

У Лондоні він скандалив з Шевою, а на НСК перетворився на героя "Зоряних воєн". Знаменитому тренерові – 58 років

У вівторок, 26 січня, свій день народження відсвяткував, либонь, найвідоміший португалець, за винятком Кріштіану Роналду. 58 років виповнилося тренеру "Тоттенгема" Жозе Моурінью, "Особливому", який з простого, здавалося б, перекладача зумів перетворитися на одного з найкращих тренерів століття, який виграв Лігу чемпіонів, першості Англії, Іспанії, Італії і не тільки.

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Ми зібрали воєдино історії, які пов'язують зоряного іменинника Жозе Моурінью з Україною.

Моурінью і Шевченко / Фото: Getty Images

СКАНДАЛИВ ІЗ Шевою

І ЧЕРЕЗ НЬОГО ПІШОВ ІЗ "ЧЕЛСІ"

1 липня 2006 року. За рекордні для українського футболу 44 млн євро Андрій Шевченко перейшов із "Мілана" до "Челсі". Господар лондонського клубу Роман Абрамович був задоволений, мов слон, отримавши таку зірку. Тільки ось в тактичні схеми тренера "синіх" Жозе Моурінью Шева не вписався, голами радував ну вкрай рідко, начисто програвши конкуренцію за статус основного форварда команди Дідьє Дрогба.

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Подейкували, що "Особливий" був проти приходу українця. Після підписання ж Шеви португалець раз у раз конфліктував як з самим українцем, так і з Абрамовичем, який наполягав, аби Андрій обов'язково був у складі. Підсумком цих чвар і погіршення результатів "Челсі" став відхід Моурінью, а потім і Шевченка, який дедалі частіше уже лікував спину, а не грав у футбол. Пізніше перехід Шеви до "Челсі" визнають найгіршим в історії англійського клубу.

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Хоча, вже ставши тренером збірної України, Шева скаже: "Жозе цікаво керував командою, завжди вмів вичавити максимум із мінімуму. Я багато чому навчився у Моурінью".

Жозе Моурінью / Фото: AFP

РОЗБИВ СТІЛ У КИЄВІ ТА ПЛАКАВ

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4 листопада 2009 року. "Інтер", керований Моурінью, програвав у Києві на стадіоні імені Лобановського "Динамо" 0:1. Гол "помсти" забив Шевченко. Команді Жозе загрожувала поразку і виліт із Ліги чемпіонів. Однак на останніх хвилинах "Інтер" не лише зрівняв рахунок, а й вирвав перемогу – 2:1.

"Я бачив усього три-чотири моменти, коли Моурінью був розлючений під час гри. І один з таких інцидентів стався в Києві. Це була перерва матчу, ми програвали "Динамо" 0:1 після першого тайму і були близькі до прощання з Лігою чемпіонів, – згадує колишній спортивний директор "Інтера" Марко Бранка. – Жозе був настільки розлючений, що розбив важкий залізний масажний стіл в роздягальні. Якщо чесно, я навіть не розумію, як він це зробив. Але, напевно, це допомогло нам, адже на 86-й хвилині Міліто зрівняв рахунок, а Снейдер забив переможний м'яч на 89-й. Решта – вже історія"

"Я плакав після матчу з "Динамо". У тому поєдинку мені вдалося достукатися до сердець гравців", – ось що каже про ту гру в Києві сам Моурінью

Цікаво, що в тому сезоні "Інтер" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, в якому обіграв 2:0 "Баварію" українця Анатолія Тимощука.

"ЗОРЯНІ ВІЙНИ" НА НСК:

У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ – ЖОЗЕ

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12 жовтня 2015 року. Жозе Моурінью під час свого другого пришестя в "Челсі" прилетів до Києва, щоб особисто поспостерігати за матчем Україна – Іспанія (0:1). З чуток, у тій грі португалець переглядав Андрія Ярмоленка, тоді ще динамівця, щоб зрозуміти, чи запрошувати того до "Челсі". У підсумку, Ярмоленко до "Челсі" не перейшов, а Моурінью незабаром сам був звільнений з лондонського клубу. Однак уболівальникам той візит Жозе на НСК "Олімпійський" запам'ятався, перш за все, зовнішнім виглядом "Особливого". Знаменитий тренер у Києві "шифрувався" за допомогою загадкового капюшона, в якому нагадував джедая із "Зоряних воєн" і персонажа гри Assassin's Creed.

КИНУВСЯ НА СВІЙ ШТАБ

ЧЕРЕЗ ПЕТРЯКА

29 вересня 2016 року. Моурінью, який очолював тоді "Манчестер Юнайтед", розніс ущент весь свій штаб на "Олд Траффорд" під час матчу Ліги Європи з луганською "Зорею".

"Під час матчу в Манчестері хвилині на 20-й підходить Погба до лавки запасних, з Моурінью розмовляє. Я так зрозумів, Погба не знав, що йому робити з Петряком, який просто висів у нього на ногах. 60-кілограмове ядро, – розповідав колишній гендиректор "Зорі" Сергій Рафаїлов. – Позаду Моурінью сиділи помічники. Людей п'ятнадцять, напевно, всі з ноутбуками, з гарнітурою. Постійно передавали йому листи паперу. І ось він бере їх у жменю і кидає назад з таким виглядом: "Що ви мені дали?". Вони готували розбір "Зорі" перед матчем, а вийшло зовсім не так. Це було для мене несподіванкою і приємним моментом – нервовість Моурінью, коли щось не так йде на полі, де з одного боку грають хлопчики з України, з Луганська, а з іншого – Руні, Мхітарян, Погба та інші"

До речі, безпосередньо по ходу того матчу Жозе накинувся й на вінгера луганчан Петряка, звинувачуючи того в симуляції. "Моуріньо наїжджав, а потім в подтрібунці підійшов і обійняв", – повідав про це Петряк.

"МЮ" тоді виграв у "Зорі" лише 1:0, в середині другої половини забив Ібрагімович.

Жозе Моурінью / Фото: Reuters

А В ОДЕСІ МОУРІНЬО

СТАВ НА КОЛІНА

8 грудня 2016 року. Моуріньо приїхав з "МЮ" до Одеси на матч-відповідь Ліги Європи проти "Зорі". Манкуніанці виграли 2:0, а спортивна подія року для Південної Пальміри запам'яталася, з одного боку, пихою, з іншого – простотою Жозе.

"Поле тут жорстке, крижане", – критикував траву на одеському стадіоні Моурінью, водночас дрікаючи УЄФА за те, що в грудні змусили "МЮ" летіти до холодної України, хоча можна було інакше скласти календар

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Разом з тим, як же "Особливий" ощасливив одеських мисливців за автографами!

"Його поведінка в Одесі – найкращий приклад опису людських якостей Моурінью. Я захоплений тим, як він поставився до українських людей! Не хочу образити нікого з українських тренерів Прем'єр-ліги, але Моуріньо не посоромився стати на коліна і поставити автографи на бутсах хлопчаків. Я це бачив на власні очі! Така увага до дітей дорогого коштує", – нахвалював португальця тодішній наставник "Зорі" Юрій Вернидуб

Дивіться, як зараз під керівництвом Моурінью грає "Тоттенгем"

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