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"Ви не заслуговуєте відповіді"! Моурінью нахамив журналістці, після каверзного питання

5 лютого, 11:06

Олена Павлова Олена Павлова

Тренера "Челсі" вивела з рівноваги згадка про Гарета Бейла

Вчора в Лондоні в рамках АПЛ "Тоттенгем" поступився на своєму полі "Челсі" – 0:1. Тренер "шпор" Жозе Моурінью провів 327-й домашній матч у тренерській кар'єрі, але вперше поступився вдома в двох поєдинках поспіль – повідомлять OptaJoe. Португальський фахівець і в гарному настрої гострий на язик, а засмучений так взагалі нахамив журналістці. Раніше Моурінью втратив свого лідера за 120 мільйонів.

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"Тоттенгем" – "Челсі"

"Тоттенгем" – "Челсі" / Фото: Reuters

"Тоттенгем" пропустив гол з пенальті в середині першого тайму і за час, що залишився так і не зумів розпечатати ворота суперника. Тоді як орендований у мадридського "Реала" нападник Гарет Бейл провів всю зустріч на лаві запасних.

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На післяматчевому інтерв'ю журналістка Елісон Бендер запитала у Моурінью, чому він так і не випустив валлійця на поле. Португальцю питання не сподобалось, і він парирував в своєму дусі.

"Хороше запитання, але ви не заслуговуєте відповіді", – цитує Жозе журналістка в своєму Twitter.

Відзначимо, що після 22 турів "Челсі" набрав у 22 матчах 36 очок і займає 6-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. "Тоттенгем", набравши 33 очка, знаходяться на 8-й позиції, але у "шпор" є один матч в запасі. Лідером турніру є "Манчестер Сіті" – 47.

Раніше ми розповідали про курйози Моурінью в англійській глушині.

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тренер журналістка чемпіонат Англії Жозе Моурінью Тоттенхем Челсі Лондон Гарет Бейл нахамив
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