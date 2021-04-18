Наполі – Інтер 1:1: відео голів центрального матчу Серії А

У Неаполі на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" футболісти Інтера забили два м'ячі – один в свої ворота, інший в чужі: дивіться, як це було

Центральний матч 31-го туру чемпіонату Італії між Наполі і Інтером завершився внічию 1:1. Як і передбачав Кирило Круторогов, Інтер не програв, а глядачі побачили менше 2,5 голів.

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Наполі – Інтер – 1:1

Голи: Ханданович, 36 (у свої ворота) – Еріксен, 55

Огляд матчу

На 36-й хвилині Наполі відкрив рахунок. Після прострілу від Інсіньє словенський кіпер Інтера Ханданович заштовхав м'яч у власні ворота, головою врізавшись в ногу своєму захисникові де Врею. Такий курйозний видався автогол.

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Відео автогола Хандановича

Однак Інтер продовжив безпрограшну серію в чемпіонаті Італії до 15 матчів завдяки своєму данському півзахиснику Еріксену, який на 55-й хвилині завершив атаку другим темпом гарматним ударом лівою з лінії штрафного майданчика.

Відео гола Еріксена

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Наполі – Інтер. Сутичка наприкінці матчу / Фото: Reuters

Після цієї нічиєї Інтер лідирує в Серії А, за сім турів до фінішу випереджаючи Мілан на дев'ять очок. Далі розташувалася Аталанта, котра завдяки голу Маліновського здолала в неділю Ювентус.

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