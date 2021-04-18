Наполі – Інтер: прогноз коментатора на центральний матч чемпіонату Італії

Початок поєдинку – о 21:45. На думку Кирила Круторогова, лідер Серії А в Неаполі не програє, а глядачі великої кількості голів не побачать

У неділю, 18 квітня, в 31-му турі чемпіонату Італії відбудеться матч Наполі – Інтер. Початок поєдинку неаполітанців, котры намагаються пробитися до Ліги чемпіонів, проти лідерів Серії А – о 21:45 за київським часом. У прямому ефірі гру покажуть канал "Футбол 2" і сервіс OLL.TV.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ НАПОЛІ – ІНТЕР

Одна з небагатьох реальних перешкод "нерадзурі" на шляху до чемпіонства. Команда Конте випереджає найближчих переслідувачів на 11 очок за 8 турів до фінішу, має серію з 11 матчів без поразок і 9 перемог поспіль. У Серії А тенденції Інтера ще більш переконливі – 14 турів без поразок і 11 перемог поспіль. Вельми рішучий курс на "скудетто"!

Наполі розташовується на 5-й сходинці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на два очки, і жадає перемоги. Останні шість домашніх матчів команда Гаттузо виграла. Мінімум один гол "Партенопеї" забивали в останніх десяти поєдинках. Поза грою у них Лосано, що перебрав карток, і травмовані Гулям з Оспіною. У лазареті Інтера – Коларов і Відаль.

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Чотири останні зустрічі цих команд завершилися не на користь Наполі – три поразки і нічия.

СТАВКА КРУТОРОГОВА . Це буде протистояння двох різних ігрових філософій. Очевидно, що гості намагатимуться не пропустити, тому високої результативності чекати не варто. Думаю, Інтер не програє, також чекаю тотал менше 2,5.

Дивіться, як Інтер обіграв раніше Кальярі 1:0

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