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Наполи – Интер 1:1: видео голов центрального матча Серии А

18 апреля, 23:54

Олег Люлька Олег Люлька

В Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона" футболисты Интера забили два мяча – один в свои ворота, другой в чужие: смотрите, как это было

Центральный матч 31-го тура чемпионата Италии между Наполи и Интером завершился вничью 1:1. Как и предсказывал Кирилл Круторогов, Интер не проиграл, а зрители увидели меньше 2,5 голов.

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Наполи – Интер – 1:1
Голы: Ханданович, 36 (в свои ворота) – Эриксен, 55

Обзор матча

На 36-й минуте Наполи открыл счет. После прострела от Инсинье словенский кипер Интера Ханданович затолкал мяч в собственные ворота, головой врезавшись в ногу своему защитнику де Врею. Такой курьезный получился автогол.

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Видео автогола Хандановича

Однако Интер продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 15 матчей благодаря своему датскому полузащитнику Эриксену, который на 55-й минуте завершил атаку вторым темпом пушечным ударом левой с линии штрафной площадки.

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Видео гола Эриксена

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Наполи – Интер. Стычка в конце матча

Наполи – Интер. Стычка в конце матча / Фото: Reuters

После этой ничьей Интер лидирует в Серии А, за семь туров до финиша опережая Милан на девять очков. Далее идет Аталанта, благодаря голу Малиновского одолевшая в воскресенье Ювентус.

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видео голов чемпионат Италии Наполи Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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