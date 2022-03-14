Мірча Луческу став на захист російських спортсменів

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу досить неоднозначно прокоментував війну в Україні італійським ЗМІ.
"Ніколи не думав, що може початися війна. Українці та росіяни жили разом як брати. Це радше політична проблема", – вважає Мірча.
Крім того, румунський фахівець не погоджується з міжнародною спортивною спільнотою, яка усунула майже від усіх змагань російських спортсменів.
"Для мене спорт не має нічого спільного з політикою. Люди мають продовжувати змагатись. Я не згоден з тим, що у спортсменів потрібно забирати право бути чемпіонами", – цитує Луческу сайт gianlucadimarzio.com.
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