Колишнього соратника Януковича засікли з автоматом

Іспанський баскетболіст опублікував фото олімпійського чемпіона Олександра Волкова, який їде зі зброєю у машині

Волков - один з кращих баскетболістів в історії України / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий іспанський баскетболіст Хорді Вільякампа виклав у Twitter досить цікаві фото.

На одному знімку Хорді разом із легендарним українським баскетболістом Олександром Волковим, а на другому – Олександр Волков їде в машині та поряд з ним автомат.

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2006 і 2022. Alexander Volkov. Un horror pic.twitter.com/ELyMvtvdFa - Jordi Villacampa (@villacampa8) March 9, 2022

Олександр Волков народився в Омську, але грати в баскетбол почав у Києві. Довгий час виступав за Будівельник, пограв у НБА.

Олімпійський чемпіон Сеула-1988, чемпіон Європи-1985.

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Після завершення кар'єри Волков був, зокрема, народним депутатом. Більшу частину свого депутатства провів у Партії регіонів разом із Віктором Януковичем. У тому числі і під час Революції Гідності.