Мирча Луческу стал на защиту российских спортсменов

Румынский специалист считает, что спорт вне политики и нельзя у атлетов отбирать право становиться чемпионами

Странная позиция Луческу / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу довольно неоднозначно прокомментировал войну в Украине итальянским СМИ.

"Никогда не думал, что может начаться война. Украинцы и россияне жили вместе как братья. Это скорее политическая проблема", – считает Мирча.

Кроме того, румынский специалист не согласен с международным спортивным сообществом, которое отстранило почти от всех соревнований российских спортсменов.

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"Для меня спорт не имеет ничего общего с политикой. Люди должны продолжать соревноваться. Я не согласен с тем, что у спортсменов нужно забирать право быть чемпионами", – цитирует Луческу сайт gianlucadimarzio.com.

Мирча Луческу / Фото: Reuters

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