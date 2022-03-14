Мирча Луческу стал на защиту российских спортсменов

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу довольно неоднозначно прокомментировал войну в Украине итальянским СМИ.
"Никогда не думал, что может начаться война. Украинцы и россияне жили вместе как братья. Это скорее политическая проблема", – считает Мирча.
Кроме того, румынский специалист не согласен с международным спортивным сообществом, которое отстранило почти от всех соревнований российских спортсменов.
"Для меня спорт не имеет ничего общего с политикой. Люди должны продолжать соревноваться. Я не согласен с тем, что у спортсменов нужно забирать право быть чемпионами", – цитирует Луческу сайт gianlucadimarzio.com.
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