Данські ультрас приїхали в Україну мочити армію Путіна

Україні у війні із Росією допомагає весь світ. Хтось приймає біженців, хтось збирає гуманітарну допомогу, надає зброю. Але є й добровольці, котрі готові воювати проти орків.
Так ультрас датського футбольного клубу Брондбю приїхали до Києва, щоб воювати на боці України проти російських окупантів.
Про це в Twitter повідомив польський блогер.
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Ultrasi Brondby Kopenchaga pojawili si w Kijowie. Bd pomaga miejscowym z okupantami. pic.twitter.com/UGVInMyfv4- BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 10, 2022
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